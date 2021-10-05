В Госдуму внесли законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
Правительство внесло в Госдуму законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий рыбопромысловым компаниям получать разрешения на вылов водных биоресурсов в электронном виде, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ вносит изменения в законодательство, регулирующее выдачу разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов и внесения в них изменений в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица федерального органа исполнительной власти в области рыболовства с копией органам ФСБ.
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Законопроектом также вносятся изменения, касающиеся ведения электронного промыслового журнала. Разработан специальный программный комплекс, при помощи которого капитаны судов смогут вести прямо в море электронный промысловый журнал и направлять данные, заверенные цифровой подписью, по защищённым каналам, пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эти изменения, по его словам, упростят ведение документации для рыболовецких компаний.
"Программный комплекс "Электронный промысловый журнал" при соответствующем нормативно-правовом регулировании порядка его применения обеспечит возможность фиксации и передачи информации о рыбопромысловой деятельности в электронном виде, а также дистанционный доступ к информации о результатах рыболовства", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.
При этом снизится нагрузка на пользователей водных биоресурсов при выполнении ими обязанностей ведения промыслового и технологического журналов и предоставления отчетных материалов о результатах рыболовства, предполагают авторы законопроекта.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Переходный период устанавливается в целях подготовки и принятия нормативных правовых актов правительства и Минсельхоза России, необходимых для реализации его норм.
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