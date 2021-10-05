https://ria.ru/20211005/zakonoproekt-1753156369.html

В Госдуму внесли законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы

В Госдуму внесли законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы - РИА Новости, 05.10.2021

В Госдуму внесли законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий рыбопромысловым компаниям получать разрешения на вылов водных биоресурсов в электронном виде,... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:07

2021-10-05T13:07

2021-10-05T13:07

общество

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий рыбопромысловым компаниям получать разрешения на вылов водных биоресурсов в электронном виде, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ вносит изменения в законодательство, регулирующее выдачу разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов и внесения в них изменений в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица федерального органа исполнительной власти в области рыболовства с копией органам ФСБ.Законопроектом также вносятся изменения, касающиеся ведения электронного промыслового журнала. Разработан специальный программный комплекс, при помощи которого капитаны судов смогут вести прямо в море электронный промысловый журнал и направлять данные, заверенные цифровой подписью, по защищённым каналам, пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эти изменения, по его словам, упростят ведение документации для рыболовецких компаний."Программный комплекс "Электронный промысловый журнал" при соответствующем нормативно-правовом регулировании порядка его применения обеспечит возможность фиксации и передачи информации о рыбопромысловой деятельности в электронном виде, а также дистанционный доступ к информации о результатах рыболовства", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.При этом снизится нагрузка на пользователей водных биоресурсов при выполнении ими обязанностей ведения промыслового и технологического журналов и предоставления отчетных материалов о результатах рыболовства, предполагают авторы законопроекта.В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Переходный период устанавливается в целях подготовки и принятия нормативных правовых актов правительства и Минсельхоза России, необходимых для реализации его норм.

https://ria.ru/20210928/ryba-1752095073.html

https://ria.ru/20210806/tseny-1744758654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), михаил мишустин, россия