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В Госдуму внесли законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
В Госдуму внесли законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы - РИА Новости, 05.10.2021
В Госдуму внесли законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий рыбопромысловым компаниям получать разрешения на вылов водных биоресурсов в электронном виде,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:07
2021-10-05T13:07
общество
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий рыбопромысловым компаниям получать разрешения на вылов водных биоресурсов в электронном виде, следует из базы данных нижней палаты парламента.Документ вносит изменения в законодательство, регулирующее выдачу разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов и внесения в них изменений в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица федерального органа исполнительной власти в области рыболовства с копией органам ФСБ.Законопроектом также вносятся изменения, касающиеся ведения электронного промыслового журнала. Разработан специальный программный комплекс, при помощи которого капитаны судов смогут вести прямо в море электронный промысловый журнал и направлять данные, заверенные цифровой подписью, по защищённым каналам, пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эти изменения, по его словам, упростят ведение документации для рыболовецких компаний."Программный комплекс "Электронный промысловый журнал" при соответствующем нормативно-правовом регулировании порядка его применения обеспечит возможность фиксации и передачи информации о рыбопромысловой деятельности в электронном виде, а также дистанционный доступ к информации о результатах рыболовства", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.При этом снизится нагрузка на пользователей водных биоресурсов при выполнении ими обязанностей ведения промыслового и технологического журналов и предоставления отчетных материалов о результатах рыболовства, предполагают авторы законопроекта.В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Переходный период устанавливается в целях подготовки и принятия нормативных правовых актов правительства и Минсельхоза России, необходимых для реализации его норм.
https://ria.ru/20210928/ryba-1752095073.html
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общество, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), михаил мишустин, россия
13:07 05.10.2021
 
В Госдуму внесли законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы

Правительство внесло в Госдуму законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий рыбопромысловым компаниям получать разрешения на вылов водных биоресурсов в электронном виде, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ вносит изменения в законодательство, регулирующее выдачу разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов и внесения в них изменений в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица федерального органа исполнительной власти в области рыболовства с копией органам ФСБ.
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Законопроектом также вносятся изменения, касающиеся ведения электронного промыслового журнала. Разработан специальный программный комплекс, при помощи которого капитаны судов смогут вести прямо в море электронный промысловый журнал и направлять данные, заверенные цифровой подписью, по защищённым каналам, пояснял премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Эти изменения, по его словам, упростят ведение документации для рыболовецких компаний.
"Программный комплекс "Электронный промысловый журнал" при соответствующем нормативно-правовом регулировании порядка его применения обеспечит возможность фиксации и передачи информации о рыбопромысловой деятельности в электронном виде, а также дистанционный доступ к информации о результатах рыболовства", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.
При этом снизится нагрузка на пользователей водных биоресурсов при выполнении ими обязанностей ведения промыслового и технологического журналов и предоставления отчетных материалов о результатах рыболовства, предполагают авторы законопроекта.
В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Переходный период устанавливается в целях подготовки и принятия нормативных правовых актов правительства и Минсельхоза России, необходимых для реализации его норм.
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ОбществоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Михаил МишустинРоссия
 
 
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