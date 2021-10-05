https://ria.ru/20211005/zaderzhanie-1753250469.html

Замначальника УФСИН в Тюмени задержали по делу о коррупции

Замначальника УФСИН в Тюмени задержали по делу о коррупции - РИА Новости, 05.10.2021

Замначальника УФСИН в Тюмени задержали по делу о коррупции

Заместитель начальника УФСИН по Тюменской области подозревается в коррупционных преступлениях, он задержан, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T20:43

2021-10-05T20:43

2021-10-05T20:43

происшествия

тюменская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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ТЮМЕНЬ, 5 окт - РИА Новости. Заместитель начальника УФСИН по Тюменской области подозревается в коррупционных преступлениях, он задержан, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Тюменской области.По версии следствия, с 2015 по 2018 годы замначальника УФСИН за вознаграждение помогал руководителю коммерческих организаций в заключении госконтрактов с учреждением на закупку ингредиентов для производства киселя по завышенным ценам, обеспечивал беспрепятственную приемку ингредиентов и своевременное перечисление на расчетные счета вышеуказанных коммерческих организаций оплаты в рамках контрактов. Отмечается, что общая сумма взяток составила свыше 370 тысяч рублей."Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника УФСИН России по Тюменской области. Он подозревается в совершении 2 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.1 ст.290 УК РФ (получение взятки), 2 эпизодов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в значительном размере), ч. 5 ст.290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере)", - говорится в сообщении на сайте регионального СУСК.В сообщении уточняется, что преступление раскрыто благодаря совместной и грамотной работе сотрудников областного СУСК, оперативных сотрудников РУ ФСБ России, а также ОСБ УФСИН России по Тюменской области.Отмечается, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности. "В настоящее время подозреваемый вину признает. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - отмечают в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20210928/vzyatki-1752101934.html

https://ria.ru/20210923/krym-1751540518.html

тюменская область

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происшествия, тюменская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия