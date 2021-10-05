https://ria.ru/20211005/zaderzhanie-1753106923.html

Под Челябинском задержали иностранца, разыскиваемого чешскими силовиками

Под Челябинском задержали иностранца, разыскиваемого чешскими силовиками - РИА Новости, 05.10.2021

Под Челябинском задержали иностранца, разыскиваемого чешскими силовиками

Пограничники в Челябинской области задержали гражданина, который находится в международном розыске правоохранительных органов Чехии, он подозревается в... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T08:56

2021-10-05T08:56

2021-10-05T08:56

челябинская область

чехия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

интерпол

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 5 окт – РИА Новости. Пограничники в Челябинской области задержали гражданина, который находится в международном розыске правоохранительных органов Чехии, он подозревается в вымогательстве, кражах и хулиганстве, сообщила во вторник пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по региону."Пятого октября в ходе пограничного контроля на въезд в Российскую Федерацию сотрудниками КПП "Троицк" выявлен иностранный гражданин 1993 года рождения, находившийся в международном розыске. Мужчина разыскивался правоохранительными органами Чешской Республики по подозрению в совершенном группой лиц вымогательстве, кражах с проникновением в жилище и хулиганстве", - говорится в сообщении.Преступления совершались с октября по декабрь 2015 года, уточняется в сообщении.Подозреваемый передан сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола и межмуниципального отдела МВД России "Троицкий" ГУМВД России по Челябинской области, поясняется в сообщении.В пресс-службе ГУМВД России по региону добавили, что в настоящее время решением Троицкого городского суда разыскиваемый помещен под стражу до решения вопроса о его выдаче правоохранительным органам Чешской Республики.

https://ria.ru/20211004/mozheyko-1752988525.html

челябинская область

чехия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

челябинская область, чехия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), интерпол, россия