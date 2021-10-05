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Под Челябинском задержали иностранца, разыскиваемого чешскими силовиками
Под Челябинском задержали иностранца, разыскиваемого чешскими силовиками - РИА Новости, 05.10.2021
Под Челябинском задержали иностранца, разыскиваемого чешскими силовиками
Пограничники в Челябинской области задержали гражданина, который находится в международном розыске правоохранительных органов Чехии, он подозревается в... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T08:56
2021-10-05T08:56
челябинская область
чехия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
интерпол
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 окт – РИА Новости. Пограничники в Челябинской области задержали гражданина, который находится в международном розыске правоохранительных органов Чехии, он подозревается в вымогательстве, кражах и хулиганстве, сообщила во вторник пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по региону."Пятого октября в ходе пограничного контроля на въезд в Российскую Федерацию сотрудниками КПП "Троицк" выявлен иностранный гражданин 1993 года рождения, находившийся в международном розыске. Мужчина разыскивался правоохранительными органами Чешской Республики по подозрению в совершенном группой лиц вымогательстве, кражах с проникновением в жилище и хулиганстве", - говорится в сообщении.Преступления совершались с октября по декабрь 2015 года, уточняется в сообщении.Подозреваемый передан сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола и межмуниципального отдела МВД России "Троицкий" ГУМВД России по Челябинской области, поясняется в сообщении.В пресс-службе ГУМВД России по региону добавили, что в настоящее время решением Троицкого городского суда разыскиваемый помещен под стражу до решения вопроса о его выдаче правоохранительным органам Чешской Республики.
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челябинская область
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челябинская область, чехия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), интерпол, россия
08:56 05.10.2021
 
Под Челябинском задержали иностранца, разыскиваемого чешскими силовиками

Челябинские пограничники задержали иностранца, разыскиваемого чешскими силовиками

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 5 окт – РИА Новости. Пограничники в Челябинской области задержали гражданина, который находится в международном розыске правоохранительных органов Чехии, он подозревается в вымогательстве, кражах и хулиганстве, сообщила во вторник пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по региону.
"Пятого октября в ходе пограничного контроля на въезд в Российскую Федерацию сотрудниками КПП "Троицк" выявлен иностранный гражданин 1993 года рождения, находившийся в международном розыске. Мужчина разыскивался правоохранительными органами Чешской Республики по подозрению в совершенном группой лиц вымогательстве, кражах с проникновением в жилище и хулиганстве", - говорится в сообщении.
Преступления совершались с октября по декабрь 2015 года, уточняется в сообщении.
Подозреваемый передан сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола и межмуниципального отдела МВД России "Троицкий" ГУМВД России по Челябинской области, поясняется в сообщении.
В пресс-службе ГУМВД России по региону добавили, что в настоящее время решением Троицкого городского суда разыскиваемый помещен под стражу до решения вопроса о его выдаче правоохранительным органам Чешской Республики.
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Челябинская областьЧехияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ИнтерполРоссия
 
 
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