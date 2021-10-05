https://ria.ru/20211005/velikobritaniya-1753192283.html

Блокировавшие в Британии дороги экоактивисты принесли извинения

Блокировавшие в Британии дороги экоактивисты принесли извинения - РИА Новости, 05.10.2021

Блокировавшие в Британии дороги экоактивисты принесли извинения

Экоактивисты движения Insulate Britain, которые блокировали городские дороги в знак протеста, приносят свои извинения жителям страны за доставленные неудобства, РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:41

2021-10-05T15:41

2021-10-05T15:41

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ЛОНДОН, 5 окт - РИА Новости. Экоактивисты движения Insulate Britain, которые блокировали городские дороги в знак протеста, приносят свои извинения жителям страны за доставленные неудобства, но продолжат свои акции, заявил пресс-секретарь Лиам Нортон."Insulate Britain хотели бы принести извинения за доставленные неудобства в течение последних трех недель. Мы не можем представить, что могли бы принять такие шаги в нормальных условиях. Но мы считает, что нужно иметь в виду ситуацию, в которой мы находимся", - заявил Нортон в письменном заявлении.Ранее во вторник несколько активистов движения предстали перед судом за блокирование движения по трассе М25 – одной из главных дорожных артерий Лондона.За последние несколько недель протестующие, которые считают, что правительство ничего не делает для борьбы с изменением климата, неоднократно блокировали движение на одной из главных трасс Лондона, приклеивая себя к асфальту, что создавало огромные пробки. За это время полиция арестовала около 300 человек. В конце прошлой недели они заблокировали несколько трасс возле одного из крупнейших портов Дувр на юго-востоке Англии.Министерство транспорта после этого получило от суда запрет на акции экоактивистов, блокирующих движение по автомагистралям. Глава МВД обещала принять более жесткие меры в отношении протестующих, мешающих движению.

https://ria.ru/20211002/farnboro-1752802847.html

https://ria.ru/20210927/ekoaktivisty-1752010766.html

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