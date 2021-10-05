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Блокировавшие в Британии дороги экоактивисты принесли извинения
Блокировавшие в Британии дороги экоактивисты принесли извинения - РИА Новости, 05.10.2021
Блокировавшие в Британии дороги экоактивисты принесли извинения
Экоактивисты движения Insulate Britain, которые блокировали городские дороги в знак протеста, приносят свои извинения жителям страны за доставленные неудобства, РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:41
2021-10-05T15:41
в мире
лондон
англия
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ЛОНДОН, 5 окт - РИА Новости. Экоактивисты движения Insulate Britain, которые блокировали городские дороги в знак протеста, приносят свои извинения жителям страны за доставленные неудобства, но продолжат свои акции, заявил пресс-секретарь Лиам Нортон."Insulate Britain хотели бы принести извинения за доставленные неудобства в течение последних трех недель. Мы не можем представить, что могли бы принять такие шаги в нормальных условиях. Но мы считает, что нужно иметь в виду ситуацию, в которой мы находимся", - заявил Нортон в письменном заявлении.Ранее во вторник несколько активистов движения предстали перед судом за блокирование движения по трассе М25 – одной из главных дорожных артерий Лондона.За последние несколько недель протестующие, которые считают, что правительство ничего не делает для борьбы с изменением климата, неоднократно блокировали движение на одной из главных трасс Лондона, приклеивая себя к асфальту, что создавало огромные пробки. За это время полиция арестовала около 300 человек. В конце прошлой недели они заблокировали несколько трасс возле одного из крупнейших портов Дувр на юго-востоке Англии.Министерство транспорта после этого получило от суда запрет на акции экоактивистов, блокирующих движение по автомагистралям. Глава МВД обещала принять более жесткие меры в отношении протестующих, мешающих движению.
https://ria.ru/20211002/farnboro-1752802847.html
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в мире, лондон, англия
15:41 05.10.2021
 
Блокировавшие в Британии дороги экоактивисты принесли извинения

Блокировавшие в Британии дороги экоактивисты движения Insulate Britain принесли извинения

© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкПолиция в Великобритании
Полиция в Великобритании - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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ЛОНДОН, 5 окт - РИА Новости. Экоактивисты движения Insulate Britain, которые блокировали городские дороги в знак протеста, приносят свои извинения жителям страны за доставленные неудобства, но продолжат свои акции, заявил пресс-секретарь Лиам Нортон.
"Insulate Britain хотели бы принести извинения за доставленные неудобства в течение последних трех недель. Мы не можем представить, что могли бы принять такие шаги в нормальных условиях. Но мы считает, что нужно иметь в виду ситуацию, в которой мы находимся", - заявил Нортон в письменном заявлении.
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 15:54
Экоактивисты заблокировали въезды в аэропорт Фарнборо
Ранее во вторник несколько активистов движения предстали перед судом за блокирование движения по трассе М25 – одной из главных дорожных артерий Лондона.
"За последние несколько недель мы 11 раз нарушали движение на дорогах. Insulate Britain говорит, что продолжит эти акции, пока правительство не выступит со значимым заявлением о том, что они к 2030 году проведут теплоизоляцию 29 миллионов домов в Великобритании", - говорится в заявлении организации.
За последние несколько недель протестующие, которые считают, что правительство ничего не делает для борьбы с изменением климата, неоднократно блокировали движение на одной из главных трасс Лондона, приклеивая себя к асфальту, что создавало огромные пробки. За это время полиция арестовала около 300 человек. В конце прошлой недели они заблокировали несколько трасс возле одного из крупнейших портов Дувр на юго-востоке Англии.
Министерство транспорта после этого получило от суда запрет на акции экоактивистов, блокирующих движение по автомагистралям. Глава МВД обещала принять более жесткие меры в отношении протестующих, мешающих движению.
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