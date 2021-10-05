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Блокировавшие в Британии дороги экоактивисты принесли извинения
Блокировавшие в Британии дороги экоактивисты принесли извинения - РИА Новости, 05.10.2021
Блокировавшие в Британии дороги экоактивисты принесли извинения
Экоактивисты движения Insulate Britain, которые блокировали городские дороги в знак протеста, приносят свои извинения жителям страны за доставленные неудобства, РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:41
2021-10-05T15:41
2021-10-05T15:41
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ЛОНДОН, 5 окт - РИА Новости. Экоактивисты движения Insulate Britain, которые блокировали городские дороги в знак протеста, приносят свои извинения жителям страны за доставленные неудобства, но продолжат свои акции, заявил пресс-секретарь Лиам Нортон."Insulate Britain хотели бы принести извинения за доставленные неудобства в течение последних трех недель. Мы не можем представить, что могли бы принять такие шаги в нормальных условиях. Но мы считает, что нужно иметь в виду ситуацию, в которой мы находимся", - заявил Нортон в письменном заявлении.Ранее во вторник несколько активистов движения предстали перед судом за блокирование движения по трассе М25 – одной из главных дорожных артерий Лондона.За последние несколько недель протестующие, которые считают, что правительство ничего не делает для борьбы с изменением климата, неоднократно блокировали движение на одной из главных трасс Лондона, приклеивая себя к асфальту, что создавало огромные пробки. За это время полиция арестовала около 300 человек. В конце прошлой недели они заблокировали несколько трасс возле одного из крупнейших портов Дувр на юго-востоке Англии.Министерство транспорта после этого получило от суда запрет на акции экоактивистов, блокирующих движение по автомагистралям. Глава МВД обещала принять более жесткие меры в отношении протестующих, мешающих движению.
https://ria.ru/20211002/farnboro-1752802847.html
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в мире, лондон, англия
Блокировавшие в Британии дороги экоактивисты принесли извинения
Блокировавшие в Британии дороги экоактивисты движения Insulate Britain принесли извинения
ЛОНДОН, 5 окт - РИА Новости. Экоактивисты движения Insulate Britain, которые блокировали городские дороги в знак протеста, приносят свои извинения жителям страны за доставленные неудобства, но продолжат свои акции, заявил пресс-секретарь Лиам Нортон.
"Insulate Britain хотели бы принести извинения за доставленные неудобства в течение последних трех недель. Мы не можем представить, что могли бы принять такие шаги в нормальных условиях. Но мы считает, что нужно иметь в виду ситуацию, в которой мы находимся", - заявил Нортон в письменном заявлении.
Ранее во вторник несколько активистов движения предстали перед судом за блокирование движения по трассе М25 – одной из главных дорожных артерий Лондона
.
"За последние несколько недель мы 11 раз нарушали движение на дорогах. Insulate Britain говорит, что продолжит эти акции, пока правительство не выступит со значимым заявлением о том, что они к 2030 году проведут теплоизоляцию 29 миллионов домов в Великобритании", - говорится в заявлении организации.
За последние несколько недель протестующие, которые считают, что правительство ничего не делает для борьбы с изменением климата, неоднократно блокировали движение на одной из главных трасс Лондона, приклеивая себя к асфальту, что создавало огромные пробки. За это время полиция арестовала около 300 человек. В конце прошлой недели они заблокировали несколько трасс возле одного из крупнейших портов Дувр на юго-востоке Англии
.
Министерство транспорта после этого получило от суда запрет на акции экоактивистов, блокирующих движение по автомагистралям. Глава МВД обещала принять более жесткие меры в отношении протестующих, мешающих движению.