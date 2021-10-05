https://ria.ru/20211005/svyaschenniki-1753154084.html

Во Франции опубликовали доклад о сексуальном насилии священников

Во Франции опубликовали доклад о сексуальном насилии священников - РИА Новости, 05.10.2021

Во Франции опубликовали доклад о сексуальном насилии священников

Жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей и религиозных деятелей во Франции в период с 1950 по 2020 год стали как минимум 216 тысяч... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T12:54

2021-10-05T12:54

2021-10-05T12:54

в мире

франция

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100973/63/1009736380_0:109:2781:1673_1920x0_80_0_0_e6f77eeaecf4fd3e31fbb4f69d347d2a.jpg

ПАРИЖ, 5 окт – РИА Новости. Жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей и религиозных деятелей во Франции в период с 1950 по 2020 год стали как минимум 216 тысяч несовершеннолетних, заявил глава независимой комиссии по вопросам сексуального насилия в церкви Жан-Марк Совэ."Проведенное расследование среди населения ... выявило, что среди населения Франция старше 18 лет ... 216 тысяч человек в период их несовершеннолетия подверглись сексуальному насилию со стороны священнослужителей или религиозных деятелей", - сказал на пресс-конференции во вторник Совэ, представляя соответствующий доклад комиссии.Совэ отметил, что речь идет только о жертвах, которые сегодня живы. "Жертвы, которых сегодня уже нет в живых, конечно, не были взяты в расчет", - указал он.Независимая комиссия по вопросам сексуального насилия в церкви во Франции была создана в 2019 году.

https://ria.ru/20211004/pedofily-1752979788.html

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, франция, религия