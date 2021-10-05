https://ria.ru/20211005/svyaschenniki-1753154084.html
Во Франции опубликовали доклад о сексуальном насилии священников
Во Франции опубликовали доклад о сексуальном насилии священников - РИА Новости, 05.10.2021
Во Франции опубликовали доклад о сексуальном насилии священников
Жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей и религиозных деятелей во Франции в период с 1950 по 2020 год стали как минимум 216 тысяч... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:54
2021-10-05T12:54
2021-10-05T12:54
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ПАРИЖ, 5 окт – РИА Новости. Жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей и религиозных деятелей во Франции в период с 1950 по 2020 год стали как минимум 216 тысяч несовершеннолетних, заявил глава независимой комиссии по вопросам сексуального насилия в церкви Жан-Марк Совэ."Проведенное расследование среди населения ... выявило, что среди населения Франция старше 18 лет ... 216 тысяч человек в период их несовершеннолетия подверглись сексуальному насилию со стороны священнослужителей или религиозных деятелей", - сказал на пресс-конференции во вторник Совэ, представляя соответствующий доклад комиссии.Совэ отметил, что речь идет только о жертвах, которые сегодня живы. "Жертвы, которых сегодня уже нет в живых, конечно, не были взяты в расчет", - указал он.Независимая комиссия по вопросам сексуального насилия в церкви во Франции была создана в 2019 году.
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в мире, франция, религия
Во Франции опубликовали доклад о сексуальном насилии священников
Во Франции опубликовали доклад о сексуальном насилии священников за последние 70 лет
ПАРИЖ, 5 окт – РИА Новости.
Жертвами сексуального насилия со стороны священнослужителей и религиозных деятелей во Франции
в период с 1950 по 2020 год стали как минимум 216 тысяч несовершеннолетних, заявил глава независимой комиссии по вопросам сексуального насилия в церкви Жан-Марк Совэ.
"Проведенное расследование среди населения ... выявило, что среди населения Франция старше 18 лет ... 216 тысяч человек в период их несовершеннолетия подверглись сексуальному насилию со стороны священнослужителей или религиозных деятелей", - сказал на пресс-конференции во вторник Совэ, представляя соответствующий доклад комиссии.
Совэ отметил, что речь идет только о жертвах, которые сегодня живы. "Жертвы, которых сегодня уже нет в живых, конечно, не были взяты в расчет", - указал он.
Независимая комиссия по вопросам сексуального насилия в церкви во Франции была создана в 2019 году.