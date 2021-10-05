https://ria.ru/20211005/sputnik-1753220920.html

РФПИ рекомендовал ЕС рассмотреть "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы

РФПИ рекомендовал ЕС рассмотреть "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы - РИА Новости, 05.10.2021

РФПИ рекомендовал ЕС рассмотреть "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы

Евросоюзу стоит рассмотреть российскую вакцину против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы на фоне снижения эффективности вакцины Pfizer,... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T17:34

2021-10-05T17:34

2021-10-05T18:14

российский фонд прямых инвестиций

вакцина "спутник лайт"

распространение коронавируса

в мире

вакцинация

европа

евросоюз

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Евросоюзу стоит рассмотреть российскую вакцину против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы на фоне снижения эффективности вакцины Pfizer, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Поскольку ЕС начинает использовать бустеры из-за падающей эффективности Pfizer, ему (ЕС - ред.) следует рассмотреть в качестве бустера однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".Лекарственный регулятор ЕС ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам) рекомендовал использование бустерной дополнительной дозы вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом, говорилось в распространенном в понедельник заявлении ЕМА.В августе РФПИ сообщал, что предлагает Pfizer начать совместные испытания с вакциной "Спутник Лайт" - в качестве третьего укола для бустирования."Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.

https://ria.ru/20210927/vaktsiny-1751956759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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