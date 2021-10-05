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РФПИ рекомендовал ЕС рассмотреть "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы
РФПИ рекомендовал ЕС рассмотреть "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы - РИА Новости, 05.10.2021
РФПИ рекомендовал ЕС рассмотреть "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы
Евросоюзу стоит рассмотреть российскую вакцину против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы на фоне снижения эффективности вакцины Pfizer,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:34
2021-10-05T17:34
2021-10-05T18:14
российский фонд прямых инвестиций
вакцина "спутник лайт"
распространение коронавируса
в мире
вакцинация
европа
евросоюз
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Евросоюзу стоит рассмотреть российскую вакцину против коронавируса "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы на фоне снижения эффективности вакцины Pfizer, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)."Поскольку ЕС начинает использовать бустеры из-за падающей эффективности Pfizer, ему (ЕС - ред.) следует рассмотреть в качестве бустера однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Twitter-аккаунте вакцины "Спутник V".Лекарственный регулятор ЕС ЕМА (Европейское агентство по лекарственным средствам) рекомендовал использование бустерной дополнительной дозы вакцин BioNTech/Pfizer и Moderna для лиц с ослабленным иммунитетом, говорилось в распространенном в понедельник заявлении ЕМА.В августе РФПИ сообщал, что предлагает Pfizer начать совместные испытания с вакциной "Спутник Лайт" - в качестве третьего укола для бустирования."Спутник Лайт" в настоящее время применяется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей. РФПИ первым в мире выступил с инициативой партнерства с другими производителями вакцин для совместных исследований комбинации первого компонента "Спутника V" с зарубежными препаратами.
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17:34 05.10.2021 (обновлено: 18:14 05.10.2021)
РФПИ рекомендовал ЕС рассмотреть "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы
РФПИ: Евросоюзу стоит рассмотреть "Спутник Лайт" в качестве бустерной дозы