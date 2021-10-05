https://ria.ru/20211005/spetsialist-1753092806.html

Эксперт рассказал, почему сложно восстановить работу соцсетей

Эксперт рассказал, почему сложно восстановить работу соцсетей - РИА Новости, 05.10.2021

Эксперт рассказал, почему сложно восстановить работу соцсетей

Сложность в восстановлении инфраструктуры, из-за сбоя в которой не работают сервисы Facebook, связана отчасти с отсутствием в центре обработки данных инженеров, РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T01:32

2021-10-05T01:32

2021-10-05T01:32

технологии

twitter

whatsapp inc.

telegram (приложение)

facebook

глобальный сбой в работе соцсетей

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Сложность в восстановлении инфраструктуры, из-за сбоя в которой не работают сервисы Facebook, связана отчасти с отсутствием в центре обработки данных инженеров, обладающих нужными навыками, заявил РИА Новости технический директор хостинг-провайдера REG.RU Александр Хакимов."Сложность в восстановлении инфраструктуры обусловлена несколькими факторами: инженеры, которые знают, как устранить проблему, находятся за пределами ЦОД и не могут получить доступа к оборудованию; инженеры, которые имеют физический доступ к оборудованию, не обладают нужными навыками и знаниями для восстановления инфраструктуры", - сказал Хакимов.Ситуация усугубляется, по его словам, ограничениями безопасности ЦОД, связанными с пандемией, и недоступностью системы контроля доступа.Эксперт согласен с версией о том, что ресурсы Facebook "недоступны из-за сбоя на инфраструктуре однорангового bgp-пиринга", которая отвечает "за обмен маршрутной информацией между маршрутизаторами"."Если упростить, то маршрутизаторы Facebook не знают, куда пересылать сетевые IP-пакеты... Других жизнеспособных версий, включая кибератаку, на данный момент нет", - считает Хакимов.Ранее в понедельник были зафиксированы масштабные сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, которые затронули весь мир. Затем пользователи стали сообщать и о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.

https://ria.ru/20211005/zavisimost-1753091992.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, twitter, whatsapp inc., telegram (приложение), facebook, глобальный сбой в работе соцсетей