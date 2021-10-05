https://ria.ru/20211005/soveschanie-1753163732.html

В Кремле рассказали о повестке совещания Путина с правительством

В Кремле рассказали о повестке совещания Путина с правительством - РИА Новости, 05.10.2021

В Кремле рассказали о повестке совещания Путина с правительством

Президент России Владимир Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам обсудит ситуацию с пандемией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:40

2021-10-05T13:40

2021-10-05T13:41

политика

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам обсудит ситуацию с пандемией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В течение дня президент также в режиме видеоконференции проведет совещание с членами правительства. Очень важная профильная тема - это тема о климатической политике в РФ и о мерах по ее реализации", - сказал Песков журналистам."Перед обстоятельным разговором состоится обсуждение текущих вопросов, включая, разумеется, ситуацию с пандемией и растущие цифры, которые вызывают обеспокоенность",- добавил он.

https://ria.ru/20211003/putin-1752880826.html

россия

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2021

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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия