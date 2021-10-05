https://ria.ru/20211005/soveschanie-1753163732.html
В Кремле рассказали о повестке совещания Путина с правительством
В Кремле рассказали о повестке совещания Путина с правительством - РИА Новости, 05.10.2021
В Кремле рассказали о повестке совещания Путина с правительством
Президент России Владимир Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам обсудит ситуацию с пандемией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:40
2021-10-05T13:40
2021-10-05T13:41
политика
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник на совещании по экономическим вопросам обсудит ситуацию с пандемией, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В течение дня президент также в режиме видеоконференции проведет совещание с членами правительства. Очень важная профильная тема - это тема о климатической политике в РФ и о мерах по ее реализации", - сказал Песков журналистам."Перед обстоятельным разговором состоится обсуждение текущих вопросов, включая, разумеется, ситуацию с пандемией и растущие цифры, которые вызывают обеспокоенность",- добавил он.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, россия
13:40 05.10.2021 (обновлено: 13:41 05.10.2021)
В Кремле рассказали о повестке совещания Путина с правительством
Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам обсудит ситуацию с пандемией