Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20211005/sotsproekt-1753220098.html
Соцпроект Ленобласти признан одним из лучших в России
Соцпроект Ленобласти признан одним из лучших в России - РИА Новости, 05.10.2021
Соцпроект Ленобласти признан одним из лучших в России
Социальный проект Ленинградской области "Заботливый сосед" признан Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов одним из лучших в России,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:31
2021-10-05T17:32
ленинградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753155495_0:324:3064:2048_1920x0_80_0_0_34b257a0aa9894cf8abb80cf75de079f.jpg
С.– ПEТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Социальный проект Ленинградской области "Заботливый сосед" признан Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов одним из лучших в России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Как отметил собеседник агентства, проект разработан на площадке "Смартека", где лидеры в различных сферах обмениваются опытом решения социально-экономических задач. По результатам реализации технология Ленинградской области вошла в топ-20 лучших практик Российской Федерации по направлению "социальная поддержка"."Наш регион стал первым, где в 2017 году был разработан и внедрен социальный проект "Заботливый сосед". Он позволяет пожилым жителям, а также людям с ограниченными возможностями здоровья получать необходимую помощь и заботу, даже если они живут в отдаленном населенном пункте. Причем, помощь от знакомых им людей, много лет живущих по соседству", ― пояснил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.Проект стартовал в трех муниципальных районах Ленинградской области, а сегодня он реализуется во всех 18 муниципальных районах и городском округе. Помощь по нему получают 129 человек, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211004/sotsinitsiativy-1752997522.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753155495_333:0:3064:2048_1920x0_80_0_0_8925797a43c12a107a51e72dcf91e97c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество
17:31 05.10.2021 (обновлено: 17:32 05.10.2021)
 

Соцпроект Ленобласти признан одним из лучших в России

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВид на реку Охта и пожарную каланчу в Санкт-Петербурге
Вид на реку Охта и пожарную каланчу в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.– ПEТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Социальный проект Ленинградской области "Заботливый сосед" признан Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов одним из лучших в России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Как отметил собеседник агентства, проект разработан на площадке "Смартека", где лидеры в различных сферах обмениваются опытом решения социально-экономических задач. По результатам реализации технология Ленинградской области вошла в топ-20 лучших практик Российской Федерации по направлению "социальная поддержка".
Пристань и Белое озеро на территории музея-заповедника Гатчина в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 14:14Ленинградская область
Ленобласть – в числе лидеров по поддержке социнициатив
"Наш регион стал первым, где в 2017 году был разработан и внедрен социальный проект "Заботливый сосед". Он позволяет пожилым жителям, а также людям с ограниченными возможностями здоровья получать необходимую помощь и заботу, даже если они живут в отдаленном населенном пункте. Причем, помощь от знакомых им людей, много лет живущих по соседству", ― пояснил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.
Проект стартовал в трех муниципальных районах Ленинградской области, а сегодня он реализуется во всех 18 муниципальных районах и городском округе. Помощь по нему получают 129 человек, добавили в пресс-службе.
 
Ленинградская областьОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд
05:05В Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
Лента новостейМолния