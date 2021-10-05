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Соцпроект Ленобласти признан одним из лучших в России
Соцпроект Ленобласти признан одним из лучших в России - РИА Новости, 05.10.2021
Соцпроект Ленобласти признан одним из лучших в России
Социальный проект Ленинградской области "Заботливый сосед" признан Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов одним из лучших в России,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:31
2021-10-05T17:31
2021-10-05T17:32
ленинградская область
общество
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С.– ПEТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Социальный проект Ленинградской области "Заботливый сосед" признан Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов одним из лучших в России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Как отметил собеседник агентства, проект разработан на площадке "Смартека", где лидеры в различных сферах обмениваются опытом решения социально-экономических задач. По результатам реализации технология Ленинградской области вошла в топ-20 лучших практик Российской Федерации по направлению "социальная поддержка"."Наш регион стал первым, где в 2017 году был разработан и внедрен социальный проект "Заботливый сосед". Он позволяет пожилым жителям, а также людям с ограниченными возможностями здоровья получать необходимую помощь и заботу, даже если они живут в отдаленном населенном пункте. Причем, помощь от знакомых им людей, много лет живущих по соседству", ― пояснил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.Проект стартовал в трех муниципальных районах Ленинградской области, а сегодня он реализуется во всех 18 муниципальных районах и городском округе. Помощь по нему получают 129 человек, добавили в пресс-службе.
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общество
С.– ПEТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости.
Социальный проект Ленинградской области
"Заботливый сосед" признан Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов одним из лучших в России, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Как отметил собеседник агентства, проект разработан на площадке "Смартека", где лидеры в различных сферах обмениваются опытом решения социально-экономических задач. По результатам реализации технология Ленинградской области вошла в топ-20 лучших практик Российской Федерации по направлению "социальная поддержка".
"Наш регион стал первым, где в 2017 году был разработан и внедрен социальный проект "Заботливый сосед". Он позволяет пожилым жителям, а также людям с ограниченными возможностями здоровья получать необходимую помощь и заботу, даже если они живут в отдаленном населенном пункте. Причем, помощь от знакомых им людей, много лет живущих по соседству", ― пояснил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.
Проект стартовал в трех муниципальных районах Ленинградской области, а сегодня он реализуется во всех 18 муниципальных районах и городском округе. Помощь по нему получают 129 человек, добавили в пресс-службе.