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Замглавы правительства Ивановской области Коробкин погиб в ДТП
Замглавы правительства Ивановской области Коробкин погиб в ДТП - РИА Новости, 05.10.2021
Замглавы правительства Ивановской области Коробкин погиб в ДТП
В Ивановской области сообщили о трагической гибели заместителя председателя правительства региона Сергея Коробкина. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:11
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ивановская область
происшествия
дтп
белоруссия
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РЯЗАНЬ, 5 окт — РИА Новости. В Ивановской области сообщили о трагической гибели заместителя председателя правительства региона Сергея Коробкина.Власти назвали его грамотным и компетентным руководителем, профессионалом."Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, региональное правительство выражают глубокие соболезнования родным и близким, коллегам", — говорится в сообщении.Чиновник отвечал за программу благоустройства, курировал вопросы газификации. При его непосредственном участии в регионе завершили многие социальные долгострои, начали восстанавливать права дольщиков.По данным местных СМИ, Коробкин погиб в автомобильной аварии в Белоруссии.
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ивановская область, происшествия, дтп, белоруссия
13:11 05.10.2021 (обновлено: 14:58 05.10.2021)
 
Замглавы правительства Ивановской области Коробкин погиб в ДТП

Власти Ивановской области сообщили о гибели замглавы правительства региона Коробкина

© Фото : сайт Администрации Ивановской областиСергей Коробкин
Сергей Коробкин - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : сайт Администрации Ивановской области
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РЯЗАНЬ, 5 окт — РИА Новости. В Ивановской области сообщили о трагической гибели заместителя председателя правительства региона Сергея Коробкина.
Власти назвали его грамотным и компетентным руководителем, профессионалом.
"Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, региональное правительство выражают глубокие соболезнования родным и близким, коллегам", — говорится в сообщении.
Чиновник отвечал за программу благоустройства, курировал вопросы газификации. При его непосредственном участии в регионе завершили многие социальные долгострои, начали восстанавливать права дольщиков.
По данным местных СМИ, Коробкин погиб в автомобильной аварии в Белоруссии.
 
Ивановская областьПроисшествияДТПБелоруссия
 
 
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