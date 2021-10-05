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Замглавы правительства Ивановской области Коробкин погиб в ДТП

Замглавы правительства Ивановской области Коробкин погиб в ДТП - РИА Новости, 05.10.2021

Замглавы правительства Ивановской области Коробкин погиб в ДТП

В Ивановской области сообщили о трагической гибели заместителя председателя правительства региона Сергея Коробкина. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:11

2021-10-05T13:11

2021-10-05T14:58

ивановская область

происшествия

дтп

белоруссия

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РЯЗАНЬ, 5 окт — РИА Новости. В Ивановской области сообщили о трагической гибели заместителя председателя правительства региона Сергея Коробкина.Власти назвали его грамотным и компетентным руководителем, профессионалом."Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, региональное правительство выражают глубокие соболезнования родным и близким, коллегам", — говорится в сообщении.Чиновник отвечал за программу благоустройства, курировал вопросы газификации. При его непосредственном участии в регионе завершили многие социальные долгострои, начали восстанавливать права дольщиков.По данным местных СМИ, Коробкин погиб в автомобильной аварии в Белоруссии.

ивановская область

белоруссия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивановская область, происшествия, дтп, белоруссия