https://ria.ru/20211005/saakashvili-1753163107.html

В Кремле назвали ситуацию вокруг Саакашвили театром абсурда

В Кремле назвали ситуацию вокруг Саакашвили театром абсурда - РИА Новости, 05.10.2021

В Кремле назвали ситуацию вокруг Саакашвили театром абсурда

В Кремле считают ситуацию вокруг Михаила Саакашвили театром абсурда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:37

2021-10-05T13:37

2021-10-05T13:37

в мире

украина

грузия

дмитрий песков

михаил саакашвили

владимир зеленский

задержание саакашвили в грузии

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. В Кремле считают ситуацию вокруг Михаила Саакашвили театром абсурда, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Во вторник экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому и заявил, что "глубоко тронут" заявлениями главы государства о его аресте, назвав себя "личным узником" российского лидера Владимира Путина."Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо все это такой театр абсурда", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле расценивают письмо Саакашвили к Зеленскому, где он называет себя "личным узником Путина".Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. На родине он был объявлен во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Зеленский отмечал, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинские власти заявляют, что экстрадировать политика на Украину не будут.

https://ria.ru/20211004/konflikt-1753062205.html

украина

грузия

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в мире, украина, грузия, дмитрий песков, михаил саакашвили, владимир зеленский, задержание саакашвили в грузии