https://ria.ru/20211005/rek-1753115852.html

Благотворительный вечер по случаю 25-летия РЕК пройдет в Подмосковье

Благотворительный вечер по случаю 25-летия РЕК пройдет в Подмосковье - РИА Новости, 05.10.2021

Благотворительный вечер по случаю 25-летия РЕК пройдет в Подмосковье

Благотворительный вечер по случаю 25-летия Российского еврейского конгресса пройдет в подмосковной Барвихе во вторник и соберет более 400 гостей, рассказали РИА РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T10:08

2021-10-05T10:08

2021-10-05T10:54

религия

израиль

воронеж

московская городская дума

виктор вексельберг

андрей макаревич

российский еврейский конгресс

яндекс

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Благотворительный вечер по случаю 25-летия Российского еврейского конгресса пройдет в подмосковной Барвихе во вторник и соберет более 400 гостей, рассказали РИА Новости организаторы."Это и юбилейный и, одновременно, благотворительный прием. Из 400 гостей 300 - купили места за пожертвования, остальные 100 - почетные гости. Думаю, это достаточно большое благотворительное мероприятия для России и важное событие в еврейском мире, не только в России. Наш главный гость – 10-ый президент Израиля. В разные годы главными гостями были президент Всемирного Еврейского конгресса и премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху", - сказал РИА Новости президент РЕК Юрий Каннер.Организаторы ожидают на приеме Виктора Вексельберга, Михаила Фридмана, Германа Захарьяева, Андрея Раппопорта, Григория Ройтберга, директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, генерального директора "Яндекс" в РФ Елену Бунину, главного врача медцентра в Коммунарке Дениса Проценко, композитора Александра Журбина, актера Леонида Каневского, режиссера Марка Розовского, председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, актрису Клару Новикову, телеведущего Леонида Якубовича. Также на вечере будут главный раввин России Берл Лазар, президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода, президент Совета раввинов Европы и главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт и главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в Росси Адольф Шаевич.Собранные средства направят на благотворительный проект РЕК "Интеграция детей с особыми потребностями", чтобы помочь таким детям "развить их связи с еврейской общиной, содействовать их национальной самоидентификации". В частности, в рамках проекта "проводятся консультации и коррекционные занятия для особых детей и их родителей со специалистами нужного профиля, обучающие семинары, оборудуются помещения для проведения таких занятий", уточнили в РЕК.Кроме того, на юбилейном вечере вручат премию РЕК "Global Influence Award" - "особого знака признательности людям, чья деятельность оказала наибольшее влияние на мир". "Мы годимся людьми еврейского происхождения, достижения которых имеют мировое значение. И премия это отмечает", - подчеркнул Каннер.В 2019 году премии РЕК были удостоены президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, мэр Иерусалима Моше Лион и музыкант Андрей Макаревич. В 2020-м лауреатами стали Нетаньяху, Проценко."В 2021 году премии удостоены 10-й президент Израиля Реувен Ривлин, занимавший этот пост с 2014 по 2021 год, команда компании "Яндекс" и команда Центра им. Гамалеи во главе с Александром Гинцбургом, создателем первой в мире вакцины от COVID-19", - уточнили в пресс-службе РЕК.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе Российского еврейского конгресса, это "крупнейшая светская еврейская организация России", благотворительный фонд и член Всемирного еврейского конгресса (ВЕК). РЕК был создан в 1996 году "инициативной группой крупных еврейских бизнесменов, активистов еврейских организаций и авторитетных религиозных деятелей для поддержки возрождения еврейской жизни в России". Главными задачами организации называются укрепление и развитие еврейских общин России и сохранение еврейской самоидентификации. С 2009 президентом РЕК является меценат и общественный деятель Юрий Каннер."За годы своей работы РЕК осуществил 777 благотворительных проектов в 52 городах России и выработал системный подход к еврейской благотворительности в России. Кроме того, при поддержке РЕК были открыты или готовятся к открытию новые синагоги в Воронеже, Саратове, Пятигорске, Калининграде, Архангельске и других городах", - рассказали в пресс-службе организации.

https://ria.ru/20210820/granty-1746540374.html

https://ria.ru/20210924/dzhuuri-1751681090.html

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израиль, воронеж, московская городская дума, виктор вексельберг, андрей макаревич, российский еврейский конгресс, яндекс, россия