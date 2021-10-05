Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/raketa-1753169001.html
Рогозин и Любимова поздравили сотрудников Байконура с запуском "киноракеты"
Рогозин и Любимова поздравили сотрудников Байконура с запуском "киноракеты" - РИА Новости, 05.10.2021
Рогозин и Любимова поздравили сотрудников Байконура с запуском "киноракеты"
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и министр культуры РФ Ольга Любимова поздравили сотрудников космодрома Байконур с успешным запуском "киноэкипажа" к... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T14:12
2021-10-05T15:23
байконур (город)
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
клим шипенко
ольга любимова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753142504_0:81:3112:1831_1920x0_80_0_0_bb8100949e90dcbeff2658635c392d0c.jpg
БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и министр культуры РФ Ольга Любимова поздравили сотрудников космодрома Байконур с успешным запуском "киноэкипажа" к МКС.К МКС в настоящее время летят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. "Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе."Спасибо вам за вашу работу. Пуск прошел успешно, работу начали. Корабль уже находится на околоземной орбите. Сегодня вам было очень сложно работать, очень много внимания, большое количество гостей, СМИ", - сказал Рогозин."Вы не привыкли так работать, в последние годы у нас считалось, что пуски у нас идут рутинно, что это обычная работа, ничем от другой работы не отличающаяся. Но те, кто сегодня присутствовал здесь, он видел, как это все происходит, на нерве, благодаря вашему высочайшему профессионализму, колоссальному усердию и вере. Спасибо вам за эту работу. Я вас поздравляю с началом этой работы. Спасибо боевому расчету Байконура", - добавил он.После этого к сотрудникам космодрома обратилась министр культуры Любимова. "Мы действительно очень переживали, очень болели. И только попав сюда, можно понять, какой труд скрывается за этой невероятной красоты картиной, которую видит весь мир. Все видели ее с детства, знали, что это недосягаемо абсолютно", - сказала она.По ее словам, миллионы людей смотрели трансляцию с Байконура. Работу сотрудников космодрома она назвала "настоящим ежедневным подвигом".
https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753159367.html
https://ria.ru/20211004/zamechanie-1753038257.html
байконур (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753142504_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_76a369bdb3fc6d3fafb0fd6382bb1154.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
байконур (город), антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), клим шипенко, ольга любимова, россия, полет первого "киноэкипажа" в космос
14:12 05.10.2021 (обновлено: 15:23 05.10.2021)
 
Рогозин и Любимова поздравили сотрудников Байконура с запуском "киноракеты"

Рогозин и Любимова поздравили сотрудников Байконура с запуском "киноэкипажа" к станции МКС

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя с космическим кораблем "Союз МС-19" со стартового комплекса "Восток" №31 космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем Союз МС-19 со стартового комплекса Восток №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и министр культуры РФ Ольга Любимова поздравили сотрудников космодрома Байконур с успешным запуском "киноэкипажа" к МКС.
К МКС в настоящее время летят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. "Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе.
Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем Союз МС-19 со съемочной группой фильма Вызов c космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 13:28
Корабль "Союз МС-19" с киноэкипажем вышел на орбиту
"Спасибо вам за вашу работу. Пуск прошел успешно, работу начали. Корабль уже находится на околоземной орбите. Сегодня вам было очень сложно работать, очень много внимания, большое количество гостей, СМИ", - сказал Рогозин.
"Вы не привыкли так работать, в последние годы у нас считалось, что пуски у нас идут рутинно, что это обычная работа, ничем от другой работы не отличающаяся. Но те, кто сегодня присутствовал здесь, он видел, как это все происходит, на нерве, благодаря вашему высочайшему профессионализму, колоссальному усердию и вере. Спасибо вам за эту работу. Я вас поздравляю с началом этой работы. Спасибо боевому расчету Байконура", - добавил он.
После этого к сотрудникам космодрома обратилась министр культуры Любимова. "Мы действительно очень переживали, очень болели. И только попав сюда, можно понять, какой труд скрывается за этой невероятной красоты картиной, которую видит весь мир. Все видели ее с детства, знали, что это недосягаемо абсолютно", - сказала она.
По ее словам, миллионы людей смотрели трансляцию с Байконура. Работу сотрудников космодрома она назвала "настоящим ежедневным подвигом".
Американский астронавт во время выхода в открытый космос на МКС - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 17:06
Американский модуль МКС имеет 250 технических замечаний, заявил конструктор
 
Байконур (город)Антон ШкаплеровРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Клим ШипенкоОльга ЛюбимоваРоссияПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд
05:05В Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
Лента новостейМолния