https://ria.ru/20211005/raketa-1753169001.html

Рогозин и Любимова поздравили сотрудников Байконура с запуском "киноракеты"

Рогозин и Любимова поздравили сотрудников Байконура с запуском "киноракеты" - РИА Новости, 05.10.2021

Рогозин и Любимова поздравили сотрудников Байконура с запуском "киноракеты"

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и министр культуры РФ Ольга Любимова поздравили сотрудников космодрома Байконур с успешным запуском "киноэкипажа" к... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T14:12

2021-10-05T14:12

2021-10-05T15:23

байконур (город)

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

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БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и министр культуры РФ Ольга Любимова поздравили сотрудников космодрома Байконур с успешным запуском "киноэкипажа" к МКС.К МКС в настоящее время летят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. "Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе."Спасибо вам за вашу работу. Пуск прошел успешно, работу начали. Корабль уже находится на околоземной орбите. Сегодня вам было очень сложно работать, очень много внимания, большое количество гостей, СМИ", - сказал Рогозин."Вы не привыкли так работать, в последние годы у нас считалось, что пуски у нас идут рутинно, что это обычная работа, ничем от другой работы не отличающаяся. Но те, кто сегодня присутствовал здесь, он видел, как это все происходит, на нерве, благодаря вашему высочайшему профессионализму, колоссальному усердию и вере. Спасибо вам за эту работу. Я вас поздравляю с началом этой работы. Спасибо боевому расчету Байконура", - добавил он.После этого к сотрудникам космодрома обратилась министр культуры Любимова. "Мы действительно очень переживали, очень болели. И только попав сюда, можно понять, какой труд скрывается за этой невероятной красоты картиной, которую видит весь мир. Все видели ее с детства, знали, что это недосягаемо абсолютно", - сказала она.По ее словам, миллионы людей смотрели трансляцию с Байконура. Работу сотрудников космодрома она назвала "настоящим ежедневным подвигом".

https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753159367.html

https://ria.ru/20211004/zamechanie-1753038257.html

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байконур (город), антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), клим шипенко, ольга любимова, россия, полет первого "киноэкипажа" в космос