https://ria.ru/20211005/putin-1753210135.html

Нельзя слепо внедрять стандартные схемы по внедрению выбросов, заявил Путин

Нельзя слепо внедрять стандартные схемы по внедрению выбросов, заявил Путин - РИА Новости, 05.10.2021

Нельзя слепо внедрять стандартные схемы по внедрению выбросов, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя слепо внедрять стандартные схемы по снижению выбросов, нужны только те, которые имеют наилучший эффект. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:43

2021-10-05T16:43

2021-10-05T17:04

общество

владимир путин

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя слепо внедрять стандартные схемы по снижению выбросов, нужны только те, которые имеют наилучший эффект."Особое внимание хочу обратить на способы сокращения объемов ... парниковых газов. Вариантов здесь множество. Нам не нужно слепо там какие-то устоявшиеся, внедрять у себя стандартные схемы. Нужны те, чей совокупный экономический эффект на каждую сокращенную тонну выбросов будет наиболее значимым", - сказал президент на совещании с правительством РФ.

https://ria.ru/20211005/ekologiya-1753210958.html

россия

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2021

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общество, владимир путин, россия