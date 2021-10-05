https://ria.ru/20211005/proisshestvie-1753219757.html

На крыше поезда на "Славянском бульваре" в Москве обнаружили "зацепера"

На крыше поезда на "Славянском бульваре" в Москве обнаружили "зацепера" - РИА Новости, 05.10.2021

На крыше поезда на "Славянском бульваре" в Москве обнаружили "зацепера"

Человека, увлекающегося опасной ездой на железнодорожном транспорте, обнаружили на крыше поезда на станции "Славянский бульвар" в Москве, поезда задерживаются... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T17:30

2021-10-05T17:30

2021-10-05T17:30

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573637080_0:125:3198:1924_1920x0_80_0_0_fdf5977627eb0436ca0548541bc93177.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Человека, увлекающегося опасной ездой на железнодорожном транспорте, обнаружили на крыше поезда на станции "Славянский бульвар" в Москве, поезда задерживаются на первом московском центральном диаметре и Белорусском направлении в сторону области, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На D1 и Белорусском направлении в сторону области несколько поездов задерживаются в пути. На станции "Славянский бульвар" на крыше поезда обнаружен зацепер. Поезд остановлен до прибытия спасателей", - говорится в сообщении.В дептрансе подчеркнули, что зацепинг - не только запрещенное и опасное для жизни движение, но и приводит к нарушению графика поездов."Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности на железных дорогах", - говорится в сообщении.Позднее дептранс сообщил, что поезда в сторону области следуют со всеми остановками по встречному пути. Поезда в сторону Москвы следуют по соседнему пути без остановок Баковка, Сетунь, Тестовская, Беговая. Спустя час поезда продолжают вводить в график."Продолжаем вместе с МЖД вводить в график задержанные поезда на D1 и Белорусском направлении. Напоминаем, ранее поезда временно следовали по другим путям из-за зацепера на станции "Славянский бульвар"", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211003/metropoliten-1752878632.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210901/ulyanovsk-1748233016.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва