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На крыше поезда на "Славянском бульваре" в Москве обнаружили "зацепера"
На крыше поезда на "Славянском бульваре" в Москве обнаружили "зацепера" - РИА Новости, 05.10.2021
На крыше поезда на "Славянском бульваре" в Москве обнаружили "зацепера"
Человека, увлекающегося опасной ездой на железнодорожном транспорте, обнаружили на крыше поезда на станции "Славянский бульвар" в Москве, поезда задерживаются... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:30
2021-10-05T17:30
происшествия
москва
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Человека, увлекающегося опасной ездой на железнодорожном транспорте, обнаружили на крыше поезда на станции "Славянский бульвар" в Москве, поезда задерживаются на первом московском центральном диаметре и Белорусском направлении в сторону области, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."На D1 и Белорусском направлении в сторону области несколько поездов задерживаются в пути. На станции "Славянский бульвар" на крыше поезда обнаружен зацепер. Поезд остановлен до прибытия спасателей", - говорится в сообщении.В дептрансе подчеркнули, что зацепинг - не только запрещенное и опасное для жизни движение, но и приводит к нарушению графика поездов."Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности на железных дорогах", - говорится в сообщении.Позднее дептранс сообщил, что поезда в сторону области следуют со всеми остановками по встречному пути. Поезда в сторону Москвы следуют по соседнему пути без остановок Баковка, Сетунь, Тестовская, Беговая. Спустя час поезда продолжают вводить в график."Продолжаем вместе с МЖД вводить в график задержанные поезда на D1 и Белорусском направлении. Напоминаем, ранее поезда временно следовали по другим путям из-за зацепера на станции "Славянский бульвар"", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
17:30 05.10.2021
 
На крыше поезда на "Славянском бульваре" в Москве обнаружили "зацепера"

С крыши поезда на "Славянском бульваре" в Москве сняли "зацепера", поезда задерживают

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАэроэкспресс в аэропорт Шереметьево на станции "Славянский бульвар" линии МЦД-1
Аэроэкспресс в аэропорт Шереметьево на станции Славянский бульвар линии МЦД-1 - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Человека, увлекающегося опасной ездой на железнодорожном транспорте, обнаружили на крыше поезда на станции "Славянский бульвар" в Москве, поезда задерживаются на первом московском центральном диаметре и Белорусском направлении в сторону области, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На D1 и Белорусском направлении в сторону области несколько поездов задерживаются в пути. На станции "Славянский бульвар" на крыше поезда обнаружен зацепер. Поезд остановлен до прибытия спасателей", - говорится в сообщении.
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В дептрансе подчеркнули, что зацепинг - не только запрещенное и опасное для жизни движение, но и приводит к нарушению графика поездов.
"Пожалуйста, соблюдайте правила безопасности на железных дорогах", - говорится в сообщении.
Позднее дептранс сообщил, что поезда в сторону области следуют со всеми остановками по встречному пути. Поезда в сторону Москвы следуют по соседнему пути без остановок Баковка, Сетунь, Тестовская, Беговая. Спустя час поезда продолжают вводить в график.
"Продолжаем вместе с МЖД вводить в график задержанные поезда на D1 и Белорусском направлении. Напоминаем, ранее поезда временно следовали по другим путям из-за зацепера на станции "Славянский бульвар"", - говорится в сообщении.
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