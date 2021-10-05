https://ria.ru/20211005/prichina-1753102308.html

В кировском Минздраве назвали предполагаемую причину пожара в больнице

В кировском Минздраве назвали предполагаемую причину пожара в больнице - РИА Новости, 05.10.2021

В кировском Минздраве назвали предполагаемую причину пожара в больнице

Пожар в инфекционной больнице в Кирове, при котором погибли двое больных COVID-19, мог произойти из-за действий одного из пациентов, сообщает Минздрав Кировской РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T07:48

2021-10-05T07:48

2021-10-05T10:11

происшествия

кировская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

киров

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УФА, 5 сен — РИА Новости. Пожар в инфекционной больнице в Кирове, при котором погибли двое больных COVID-19, мог произойти из-за действий одного из пациентов, сообщает Минздрав Кировской области.По данным ведомства, локальное возгорание произошло в 01:53 в палате на первом этаже двухэтажного пятого корпуса. Сработала пожарная сигнализация, огонь тушили сами медики.В здании в этот момент находились 43 пациента в тяжелом и среднем состоянии, их всех эвакуировали в другие ковидные госпитали.Два пациента палаты, где произошел пожар, погибли, одного персонал успел вывести из помещения.Следователи вместе со спасателями работают на месте ЧП и выясняют его причины. О возбуждении уголовного дела не сообщалось.

https://ria.ru/20210927/pozhar-1751939160.html

кировская область

киров

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, кировская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), киров