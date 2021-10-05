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В кировском Минздраве назвали предполагаемую причину пожара в больнице
В кировском Минздраве назвали предполагаемую причину пожара в больнице - РИА Новости, 05.10.2021
В кировском Минздраве назвали предполагаемую причину пожара в больнице
Пожар в инфекционной больнице в Кирове, при котором погибли двое больных COVID-19, мог произойти из-за действий одного из пациентов, сообщает Минздрав Кировской РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T07:48
2021-10-05T07:48
2021-10-05T10:11
происшествия
кировская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
киров
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УФА, 5 сен — РИА Новости. Пожар в инфекционной больнице в Кирове, при котором погибли двое больных COVID-19, мог произойти из-за действий одного из пациентов, сообщает Минздрав Кировской области.По данным ведомства, локальное возгорание произошло в 01:53 в палате на первом этаже двухэтажного пятого корпуса. Сработала пожарная сигнализация, огонь тушили сами медики.В здании в этот момент находились 43 пациента в тяжелом и среднем состоянии, их всех эвакуировали в другие ковидные госпитали.Два пациента палаты, где произошел пожар, погибли, одного персонал успел вывести из помещения.Следователи вместе со спасателями работают на месте ЧП и выясняют его причины. О возбуждении уголовного дела не сообщалось.
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РИА Новости
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происшествия, кировская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), киров
07:48 05.10.2021 (обновлено: 10:11 05.10.2021)
В кировском Минздраве назвали предполагаемую причину пожара в больнице
Действия пациента стали предполагаемой причиной пожара в госпитале в Кирове