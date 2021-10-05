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Амурская область
Амурская область
https://ria.ru/20211005/priamure-1753142077.html
При ухудшении ситуации с COVID-19 введут новые меры, заявил глава Приамурья
При ухудшении ситуации с COVID-19 введут новые меры, заявил глава Приамурья - РИА Новости, 05.10.2021
При ухудшении ситуации с COVID-19 введут новые меры, заявил глава Приамурья
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что при ухудшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе будет введены новые ограничения. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:04
2021-10-05T12:04
общество
мазановский район
амурская область
здоровье - общество
василий орлов (губернатор)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что при ухудшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе будет введены новые ограничения."В случае ухудшения ситуации с коронавирусом мы будем вынуждены вводить новые ограничения. В центральных регионах страны заболеваемость растет, прогноз не самый благоприятный. Ряд учебных заведений области уже выразили готовность перейти на дистанционный режим обучения. Это хорошо, однако массовая вакцинация студентов помогла бы решить проблему гораздо более эффективно. И руководителям учебных учреждений нужно ставить перед собой именно такую задачу", - сказал Орлов, его цитирует правительство региона.Власти добавляют, что прохождение прививочной кампании от COVID-19 обсудили на заседании правительства Приамурья. Со ссылкой на министра здравоохранения Амурской области Светлану Леонтьеву сообщается, что от COVID-19 вакцинированы почти 283 тысячи амурчан, это более 58% от плана (средний показатель по России - 50,5%). Второй компонент препарата получили более 230 тысяч человек.Охотнее всего в прививочной кампании участвуют жители Cелемджинского района, наименее активно вакцинация идёт в Зейском и Мазановском районах Приамурья."На сегодняшний день в область поставили около 378 тысяч доз вакцины четырёх видов. Все они имеются в наличии в медучреждениях Амурской области. В ближайшее время в области ждут новую поставку: 12600 доз препарата "Спутник Лайт", более 7 тысяч доз "ЭпикВакКороны" и 1200 доз "Гам-Ковид-Вак", - уточняет правительство Приамурья.При этом, по словам министра, темпы вакцинации в регионе в последние недели снизились. Особенно медленно идет прививочная кампания среди учащихся вузов и ссузов.
https://ria.ru/20211004/ekskursii-1753033531.html
https://ria.ru/20211004/ogranicheniya-1753002098.html
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общество, мазановский район, амурская область, здоровье - общество, василий орлов (губернатор), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:04 05.10.2021
 
При ухудшении ситуации с COVID-19 введут новые меры, заявил глава Приамурья

Глава Приамурья Орлов: при ухудшении ситуации с COVID-19 будут введены новые ограничения

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкГубернатор Амурской области Василий Орлов
Губернатор Амурской области Василий Орлов - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 окт – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что при ухудшении ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе будет введены новые ограничения.
"В случае ухудшения ситуации с коронавирусом мы будем вынуждены вводить новые ограничения. В центральных регионах страны заболеваемость растет, прогноз не самый благоприятный. Ряд учебных заведений области уже выразили готовность перейти на дистанционный режим обучения. Это хорошо, однако массовая вакцинация студентов помогла бы решить проблему гораздо более эффективно. И руководителям учебных учреждений нужно ставить перед собой именно такую задачу", - сказал Орлов, его цитирует правительство региона.
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Власти добавляют, что прохождение прививочной кампании от COVID-19 обсудили на заседании правительства Приамурья. Со ссылкой на министра здравоохранения Амурской области Светлану Леонтьеву сообщается, что от COVID-19 вакцинированы почти 283 тысячи амурчан, это более 58% от плана (средний показатель по России - 50,5%). Второй компонент препарата получили более 230 тысяч человек.
Охотнее всего в прививочной кампании участвуют жители Cелемджинского района, наименее активно вакцинация идёт в Зейском и Мазановском районах Приамурья.
"На сегодняшний день в область поставили около 378 тысяч доз вакцины четырёх видов. Все они имеются в наличии в медучреждениях Амурской области. В ближайшее время в области ждут новую поставку: 12600 доз препарата "Спутник Лайт", более 7 тысяч доз "ЭпикВакКороны" и 1200 доз "Гам-Ковид-Вак", - уточняет правительство Приамурья.
При этом, по словам министра, темпы вакцинации в регионе в последние недели снизились. Особенно медленно идет прививочная кампания среди учащихся вузов и ссузов.
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Амурская областьОбществоМазановский районАмурская областьЗдоровье - ОбществоВасилий Орлов (губернатор)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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