https://ria.ru/20211005/pozhar-1753097898.html

При пожаре в инфекционной больнице в Кирове погибли два человека

При пожаре в инфекционной больнице в Кирове погибли два человека - РИА Новости, 05.10.2021

При пожаре в инфекционной больнице в Кирове погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара в инфекционной больнице в Кирове, сообщается на сайте регионального главка МЧС. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T05:21

2021-10-05T05:21

2021-10-05T07:39

происшествия

киров

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в инфекционной больнице в Кирове, сообщается на сайте регионального главка МЧС.Возгорание возникло в одной из палат в корпусе №3. Сотрудники спасли шестерых человек, пострадавших среди них нет. Всего из больницы эвакуировали 36 человек, пациентов направили в другие городские клиники.Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, в загоревшемся корпусе в момент пожара находились 59 человек, 44 из них — больные COVID-19.В 03.48 мск возгорание полностью ликвидировали, к тушению привлекались 36 человек и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20210927/pozhar-1751939160.html

киров

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, киров