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При пожаре в инфекционной больнице в Кирове погибли два человека
При пожаре в инфекционной больнице в Кирове погибли два человека - РИА Новости, 05.10.2021
При пожаре в инфекционной больнице в Кирове погибли два человека
Два человека погибли в результате пожара в инфекционной больнице в Кирове, сообщается на сайте регионального главка МЧС. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T05:21
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происшествия
киров
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в инфекционной больнице в Кирове, сообщается на сайте регионального главка МЧС.Возгорание возникло в одной из палат в корпусе №3. Сотрудники спасли шестерых человек, пострадавших среди них нет. Всего из больницы эвакуировали 36 человек, пациентов направили в другие городские клиники.Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, в загоревшемся корпусе в момент пожара находились 59 человек, 44 из них — больные COVID-19.В 03.48 мск возгорание полностью ликвидировали, к тушению привлекались 36 человек и 11 единиц техники.
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происшествия, киров
05:21 05.10.2021 (обновлено: 07:39 05.10.2021)
 
При пожаре в инфекционной больнице в Кирове погибли два человека

При пожаре в инфекционной больнице в Кирове погибли два человека, шестерых спасли

© Фото : ГУ МЧС по Кировской областиПожар в инфекционной больнице в Кирове
Пожар в инфекционной больнице в Кирове - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : ГУ МЧС по Кировской области
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Два человека погибли в результате пожара в инфекционной больнице в Кирове, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Возгорание возникло в одной из палат в корпусе №3. Сотрудники спасли шестерых человек, пострадавших среди них нет. Всего из больницы эвакуировали 36 человек, пациентов направили в другие городские клиники.
Как уточнили РИА Новости в экстренных службах, в загоревшемся корпусе в момент пожара находились 59 человек, 44 из них — больные COVID-19.
В 03.48 мск возгорание полностью ликвидировали, к тушению привлекались 36 человек и 11 единиц техники.
Здание хирургического отделения Лискинской районной больницы Воронежской области, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 09:31
Названа предварительная причина пожара в больнице в Воронежской области
 
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