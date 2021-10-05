Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения
Путин: Россия ценит усилия президента Таджикистана Рахмона по укреплению партнерства
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Таджикистана Эмомали Рахмона, подчеркнув, что в РФ ценят усилия Рахмона по укреплению стратегического партнерства и союзничества двух стран, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Своей многолетней деятельностью на посту главы государства Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и за рубежом. Под Вашим руководством Таджикистан добился значительных успехов в экономической и социальной областях. Высоко ценим Ваши усилия по укреплению отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, а также Ваш вклад в обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии", - говорится в сообщении.
Глава РФ также подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога и совместной работы по вопросам двусторонней и международной повестки.
"От души желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья, благополучия и успехов", - говорится в телеграмме.