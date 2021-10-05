https://ria.ru/20211005/pozdravlenie-1753134485.html

Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения - РИА Новости, 05.10.2021

Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Таджикистана Эмомали Рахмона, подчеркнув, что в РФ ценят усилия Рахмона по укреплению... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T11:37

2021-10-05T11:37

2021-10-05T11:37

в мире

таджикистан

владимир путин

эмомали рахмон

россия

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения президента Таджикистана Эмомали Рахмона, подчеркнув, что в РФ ценят усилия Рахмона по укреплению стратегического партнерства и союзничества двух стран, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Глава РФ также подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога и совместной работы по вопросам двусторонней и международной повестки."От души желаю Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, крепкого здоровья, благополучия и успехов", - говорится в телеграмме.

https://ria.ru/20211005/afganistan-1753129301.html

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в мире, таджикистан, владимир путин, эмомали рахмон, россия