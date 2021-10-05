https://ria.ru/20211005/portrety-1753191021.html

Эксперты составили портреты мошенников и их жертв при автостраховании

Эксперты составили портреты мошенников и их жертв при автостраховании - РИА Новости, 05.10.2021

Эксперты составили портреты мошенников и их жертв при автостраховании

Мужчины 25-40 лет, с высшим юридическим или техническим образованием, чаще всего идут на аферы, связанные с автострахованием, говорится в пресс-релизе компании... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:34

2021-10-05T15:34

2021-10-05T15:34

альфа-групп

альфастрахование

ситуация с пенсионными накоплениями

автомобилисты

осаго

каско

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мужчины 25-40 лет, с высшим юридическим или техническим образованием, чаще всего идут на аферы, связанные с автострахованием, говорится в пресс-релизе компании "АльфаСтрахование"."В большинство случаев на подобные аферы идут мужчины 25-40 лет, с высшим юридическим или техническим образованием. Часто это бывшие сотрудники страховых компаний или независимых технических экспертиз, а иногда и бывшие сотрудники компетентных органов", - рассказывают специалисты службы безопасности страховой компании.Мошенники весьма обаятельны и обладают хорошо поставленной речью, умеют убеждать и пользоваться стрессовым состоянием человека, попавшего в сложную ситуацию, мотивируют жертву тем, что быстро решат любую проблему. Как правило, мошенники появляются на месте ДТП в течение первых 30 минут либо поджидают у дверей страховой компании и предлагают выкупить право требования пострадавшего в страховую компанию, добавляют в компании."Их цель - склонить доверчивого автомобилиста подписать договор цессии с заниженной страховой суммой. При этом в страховую компанию такие "помощники" заявляют 100% ущерб, зарабатывая таким образом на разнице выплаченных автомобилисту компенсаций и возмещений, полученных от страховой компании. В среднем их вознаграждение составляет порядка 40%", - отмечается в сообщении "АльфаСтрахования"."При такой схеме автомобилист теряет почти половину суммы страховой выплаты, которую он мог бы самостоятельно получить на ремонт своего автомобиля, заявив о ДТП напрямую в страховую компанию. При подписании договора цессии "перекупщики" часто предлагают или "подкладывают" клиенту на подпись доверенность от физического лица на право открытия/закрытия расчетных счетов и даже получения банковских карт с пин-кодами. И это прямой путь к потере всех сбережений", - говорится в сообщении.Также аналитики "АльфаСтрахование" выявили людей, которые чаще всего становятся пострадавшими от действий мошенников. Это, как правило, мужчины в возрасте 40-65 лет либо женщины от 18 до 40 лет, впервые попавшие в ДТП. Чаще всего они проживают в регионах и имеют среднее специальное образование. В большинстве случаев "жертвы" работают в компаниях, где сложно отпроситься с работы по личным причинам или имеют разъездной характер работы, не пользуются либо не доверяют гаджетам.Группа "АльфаСтрахование" объединяет АО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ООО "Медицина АльфаСтрахования" и входит в состав финансово-промышленного консорциума "Альфа-Групп". Услугами "АльфаСтрахование" пользуются более 31 миллиона человек и свыше 106 тысяч предприятий.

https://ria.ru/20211005/moshenniki-1753094806.html

https://ria.ru/20211004/rozygrysh-1752920038.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альфа-групп, альфастрахование, ситуация с пенсионными накоплениями, автомобилисты, осаго, каско