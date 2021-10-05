Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/portrety-1753191021.html
Эксперты составили портреты мошенников и их жертв при автостраховании
Эксперты составили портреты мошенников и их жертв при автостраховании - РИА Новости, 05.10.2021
Эксперты составили портреты мошенников и их жертв при автостраховании
Мужчины 25-40 лет, с высшим юридическим или техническим образованием, чаще всего идут на аферы, связанные с автострахованием, говорится в пресс-релизе компании... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:34
2021-10-05T15:34
альфа-групп
альфастрахование
ситуация с пенсионными накоплениями
автомобилисты
осаго
каско
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149851/02/1498510284_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_854702c9ecae6d4c5a55da3cc2e4c53e.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мужчины 25-40 лет, с высшим юридическим или техническим образованием, чаще всего идут на аферы, связанные с автострахованием, говорится в пресс-релизе компании "АльфаСтрахование"."В большинство случаев на подобные аферы идут мужчины 25-40 лет, с высшим юридическим или техническим образованием. Часто это бывшие сотрудники страховых компаний или независимых технических экспертиз, а иногда и бывшие сотрудники компетентных органов", - рассказывают специалисты службы безопасности страховой компании.Мошенники весьма обаятельны и обладают хорошо поставленной речью, умеют убеждать и пользоваться стрессовым состоянием человека, попавшего в сложную ситуацию, мотивируют жертву тем, что быстро решат любую проблему. Как правило, мошенники появляются на месте ДТП в течение первых 30 минут либо поджидают у дверей страховой компании и предлагают выкупить право требования пострадавшего в страховую компанию, добавляют в компании."Их цель - склонить доверчивого автомобилиста подписать договор цессии с заниженной страховой суммой. При этом в страховую компанию такие "помощники" заявляют 100% ущерб, зарабатывая таким образом на разнице выплаченных автомобилисту компенсаций и возмещений, полученных от страховой компании. В среднем их вознаграждение составляет порядка 40%", - отмечается в сообщении "АльфаСтрахования"."При такой схеме автомобилист теряет почти половину суммы страховой выплаты, которую он мог бы самостоятельно получить на ремонт своего автомобиля, заявив о ДТП напрямую в страховую компанию. При подписании договора цессии "перекупщики" часто предлагают или "подкладывают" клиенту на подпись доверенность от физического лица на право открытия/закрытия расчетных счетов и даже получения банковских карт с пин-кодами. И это прямой путь к потере всех сбережений", - говорится в сообщении.Также аналитики "АльфаСтрахование" выявили людей, которые чаще всего становятся пострадавшими от действий мошенников. Это, как правило, мужчины в возрасте 40-65 лет либо женщины от 18 до 40 лет, впервые попавшие в ДТП. Чаще всего они проживают в регионах и имеют среднее специальное образование. В большинстве случаев "жертвы" работают в компаниях, где сложно отпроситься с работы по личным причинам или имеют разъездной характер работы, не пользуются либо не доверяют гаджетам.Группа "АльфаСтрахование" объединяет АО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ООО "Медицина АльфаСтрахования" и входит в состав финансово-промышленного консорциума "Альфа-Групп". Услугами "АльфаСтрахование" пользуются более 31 миллиона человек и свыше 106 тысяч предприятий.
https://ria.ru/20211005/moshenniki-1753094806.html
https://ria.ru/20211004/rozygrysh-1752920038.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149851/02/1498510284_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_59e76b41f648cd328b51da445f555c88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
альфа-групп, альфастрахование, ситуация с пенсионными накоплениями, автомобилисты, осаго, каско
15:34 05.10.2021
 
Эксперты составили портреты мошенников и их жертв при автостраховании

Эксперты "АльфаСтрахования" представили портреты мошенников и их жертв при автостраховании

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОформление полиса ОСАГО
Оформление полиса ОСАГО - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Мужчины 25-40 лет, с высшим юридическим или техническим образованием, чаще всего идут на аферы, связанные с автострахованием, говорится в пресс-релизе компании "АльфаСтрахование".
"В большинство случаев на подобные аферы идут мужчины 25-40 лет, с высшим юридическим или техническим образованием. Часто это бывшие сотрудники страховых компаний или независимых технических экспертиз, а иногда и бывшие сотрудники компетентных органов", - рассказывают специалисты службы безопасности страховой компании.
Мошенники весьма обаятельны и обладают хорошо поставленной речью, умеют убеждать и пользоваться стрессовым состоянием человека, попавшего в сложную ситуацию, мотивируют жертву тем, что быстро решат любую проблему. Как правило, мошенники появляются на месте ДТП в течение первых 30 минут либо поджидают у дверей страховой компании и предлагают выкупить право требования пострадавшего в страховую компанию, добавляют в компании.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 03:06
Телефонные мошенники придумали уловку, как разговорить жертву
"Их цель - склонить доверчивого автомобилиста подписать договор цессии с заниженной страховой суммой. При этом в страховую компанию такие "помощники" заявляют 100% ущерб, зарабатывая таким образом на разнице выплаченных автомобилисту компенсаций и возмещений, полученных от страховой компании. В среднем их вознаграждение составляет порядка 40%", - отмечается в сообщении "АльфаСтрахования".
"При такой схеме автомобилист теряет почти половину суммы страховой выплаты, которую он мог бы самостоятельно получить на ремонт своего автомобиля, заявив о ДТП напрямую в страховую компанию. При подписании договора цессии "перекупщики" часто предлагают или "подкладывают" клиенту на подпись доверенность от физического лица на право открытия/закрытия расчетных счетов и даже получения банковских карт с пин-кодами. И это прямой путь к потере всех сбережений", - говорится в сообщении.
Также аналитики "АльфаСтрахование" выявили людей, которые чаще всего становятся пострадавшими от действий мошенников. Это, как правило, мужчины в возрасте 40-65 лет либо женщины от 18 до 40 лет, впервые попавшие в ДТП. Чаще всего они проживают в регионах и имеют среднее специальное образование. В большинстве случаев "жертвы" работают в компаниях, где сложно отпроситься с работы по личным причинам или имеют разъездной характер работы, не пользуются либо не доверяют гаджетам.
Группа "АльфаСтрахование" объединяет АО "АльфаСтрахование", ООО "АльфаСтрахование-Жизнь", ООО "АльфаСтрахование-ОМС", ООО "Медицина АльфаСтрахования" и входит в состав финансово-промышленного консорциума "Альфа-Групп". Услугами "АльфаСтрахование" пользуются более 31 миллиона человек и свыше 106 тысяч предприятий.
Человек с телефоном за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября, 03:05
Мошенники придумали схему с розыгрышем отечественных автомобилей
 
Альфа-ГруппАльфаСтрахованиеСитуация с пенсионными накоплениямиавтомобилистыОСАГОКАСКО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд
05:05В Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
Лента новостейМолния