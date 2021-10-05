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Поисковики подняли останки советских бойцов из захоронения под Курском
Поисковики подняли останки советских бойцов из захоронения под Курском - РИА Новости, 05.10.2021
Поисковики подняли останки советских бойцов из захоронения под Курском
Поисковики завершили работы на месте массового захоронения бойцов Красной Армии, обнаруженного при прокладке водопровода в частный дом в поселке Горшечное... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:58
2021-10-05T10:58
общество
курская область
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ВОРОНЕЖ, 5 окт - РИА Новости. Поисковики завершили работы на месте массового захоронения бойцов Красной Армии, обнаруженного при прокладке водопровода в частный дом в поселке Горшечное Курской области, были подняты останки 132 воинов, сообщает во вторник администрация региона.Массовое захоронение при прокладке водопровода в частный дом было обнаружено 14 сентября. На следующий день работу там начали поисковики, которые обнаружили останки 20 советских солдат, погибших в январе-феврале 1943 года в ходе Воронежско-Касторненской наступательной операции."Завершены поисковые работы на массовом захоронении времён Великой Отечественной войны на улице Советской посёлка Горшечное ... За всё время работы поисковыми отрядами подняты останки 132 советских солдат, найдены 8 медальонов, 5 красноармейских книжек, личные вещи и боеприпасы", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что останки еще одного солдата с медальоном были подняты с огорода местного жителя в районе Михнево. Медальоны и красноармейские книжки переданы поисковиками на экспертизу.
https://ria.ru/20210729/boets-1743363969.html
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общество, курская область
10:58 05.10.2021
 
Поисковики подняли останки советских бойцов из захоронения под Курском

Поисковики подняли останки 132 советских бойцов из массового захоронения под Курском

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЭмблема поискового движения России
Эмблема поискового движения России - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ВОРОНЕЖ, 5 окт - РИА Новости. Поисковики завершили работы на месте массового захоронения бойцов Красной Армии, обнаруженного при прокладке водопровода в частный дом в поселке Горшечное Курской области, были подняты останки 132 воинов, сообщает во вторник администрация региона.
Массовое захоронение при прокладке водопровода в частный дом было обнаружено 14 сентября. На следующий день работу там начали поисковики, которые обнаружили останки 20 советских солдат, погибших в январе-феврале 1943 года в ходе Воронежско-Касторненской наступательной операции.
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"Завершены поисковые работы на массовом захоронении времён Великой Отечественной войны на улице Советской посёлка Горшечное ... За всё время работы поисковыми отрядами подняты останки 132 советских солдат, найдены 8 медальонов, 5 красноармейских книжек, личные вещи и боеприпасы", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что останки еще одного солдата с медальоном были подняты с огорода местного жителя в районе Михнево. Медальоны и красноармейские книжки переданы поисковиками на экспертизу.
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