https://ria.ru/20211005/poiskoviki-1753125895.html

Поисковики подняли останки советских бойцов из захоронения под Курском

Поисковики подняли останки советских бойцов из захоронения под Курском - РИА Новости, 05.10.2021

Поисковики подняли останки советских бойцов из захоронения под Курском

Поисковики завершили работы на месте массового захоронения бойцов Красной Армии, обнаруженного при прокладке водопровода в частный дом в поселке Горшечное... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T10:58

2021-10-05T10:58

2021-10-05T10:58

общество

курская область

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ВОРОНЕЖ, 5 окт - РИА Новости. Поисковики завершили работы на месте массового захоронения бойцов Красной Армии, обнаруженного при прокладке водопровода в частный дом в поселке Горшечное Курской области, были подняты останки 132 воинов, сообщает во вторник администрация региона.Массовое захоронение при прокладке водопровода в частный дом было обнаружено 14 сентября. На следующий день работу там начали поисковики, которые обнаружили останки 20 советских солдат, погибших в январе-феврале 1943 года в ходе Воронежско-Касторненской наступательной операции."Завершены поисковые работы на массовом захоронении времён Великой Отечественной войны на улице Советской посёлка Горшечное ... За всё время работы поисковыми отрядами подняты останки 132 советских солдат, найдены 8 медальонов, 5 красноармейских книжек, личные вещи и боеприпасы", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что останки еще одного солдата с медальоном были подняты с огорода местного жителя в районе Михнево. Медальоны и красноармейские книжки переданы поисковиками на экспертизу.

https://ria.ru/20210729/boets-1743363969.html

https://ria.ru/20210706/salsk-1740035296.html

курская область

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2021

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общество, курская область