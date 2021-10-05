https://ria.ru/20211005/poiskoviki-1753125895.html
Поисковики подняли останки советских бойцов из захоронения под Курском
Поисковики подняли останки советских бойцов из захоронения под Курском - РИА Новости, 05.10.2021
Поисковики подняли останки советских бойцов из захоронения под Курском
Поисковики завершили работы на месте массового захоронения бойцов Красной Армии, обнаруженного при прокладке водопровода в частный дом в поселке Горшечное... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:58
2021-10-05T10:58
2021-10-05T10:58
общество
курская область
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ВОРОНЕЖ, 5 окт - РИА Новости. Поисковики завершили работы на месте массового захоронения бойцов Красной Армии, обнаруженного при прокладке водопровода в частный дом в поселке Горшечное Курской области, были подняты останки 132 воинов, сообщает во вторник администрация региона.Массовое захоронение при прокладке водопровода в частный дом было обнаружено 14 сентября. На следующий день работу там начали поисковики, которые обнаружили останки 20 советских солдат, погибших в январе-феврале 1943 года в ходе Воронежско-Касторненской наступательной операции."Завершены поисковые работы на массовом захоронении времён Великой Отечественной войны на улице Советской посёлка Горшечное ... За всё время работы поисковыми отрядами подняты останки 132 советских солдат, найдены 8 медальонов, 5 красноармейских книжек, личные вещи и боеприпасы", - говорится в сообщении.Власти отмечают, что останки еще одного солдата с медальоном были подняты с огорода местного жителя в районе Михнево. Медальоны и красноармейские книжки переданы поисковиками на экспертизу.
https://ria.ru/20210729/boets-1743363969.html
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общество, курская область
Поисковики подняли останки советских бойцов из захоронения под Курском
Поисковики подняли останки 132 советских бойцов из массового захоронения под Курском
ВОРОНЕЖ, 5 окт - РИА Новости.
Поисковики завершили работы на месте массового захоронения бойцов Красной Армии, обнаруженного при прокладке водопровода в частный дом в поселке Горшечное Курской области
, были подняты останки 132 воинов, сообщает во вторник администрация региона.
Массовое захоронение при прокладке водопровода в частный дом было обнаружено 14 сентября. На следующий день работу там начали поисковики, которые обнаружили останки 20 советских солдат, погибших в январе-феврале 1943 года в ходе Воронежско-Касторненской наступательной операции.
"Завершены поисковые работы на массовом захоронении времён Великой Отечественной войны на улице Советской посёлка Горшечное ... За всё время работы поисковыми отрядами подняты останки 132 советских солдат, найдены 8 медальонов, 5 красноармейских книжек, личные вещи и боеприпасы", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что останки еще одного солдата с медальоном были подняты с огорода местного жителя в районе Михнево. Медальоны и красноармейские книжки переданы поисковиками на экспертизу.