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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211005/podmoskove-1753154840.html
В Подмосковье развернут дополнительные койки для больных COVID-19
В Подмосковье развернут дополнительные койки для больных COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021
В Подмосковье развернут дополнительные койки для больных COVID-19
Еще 400 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией откроют в Подмосковье, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:57
2021-10-05T12:57
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
светлана стригункова
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Еще 400 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией откроют в Подмосковье, сообщает пресс-служба минздрава региона."Мы наблюдаем рост ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в регионе. Если еще 2 недели назад в регионе выявляли порядка 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом в сутки, то сегодня уже более 1,7 тыс. случаев. Мы следим за эпидемиологической ситуацией с COVID-19 в Подмосковье и оперативно разворачиваем дополнительный коечный фонд. В ближайшее время мы откроем еще более 400 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.По данным ведомства, всего в Подмосковье развернуто более 9,2 тысячи коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией, в том числе около 8,8 тысячи коек с кислородом.
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, светлана стригункова
12:57 05.10.2021
 
В Подмосковье развернут дополнительные койки для больных COVID-19

В Подмосковье развернут 400 дополнительных коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией

CC BY 4.0 / Министерство строительного комплекса Московской области / Cropped image / Перепрофилирование Никольской больницы в Одинцово для лечения пациентов с COVID-19
Перепрофилирование Никольской больницы в Одинцово для лечения пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
CC BY 4.0 / Министерство строительного комплекса Московской области / Cropped image /
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Еще 400 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией откроют в Подмосковье, сообщает пресс-служба минздрава региона.
"Мы наблюдаем рост ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в регионе. Если еще 2 недели назад в регионе выявляли порядка 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом в сутки, то сегодня уже более 1,7 тыс. случаев. Мы следим за эпидемиологической ситуацией с COVID-19 в Подмосковье и оперативно разворачиваем дополнительный коечный фонд. В ближайшее время мы откроем еще более 400 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.
По данным ведомства, всего в Подмосковье развернуто более 9,2 тысячи коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией, в том числе около 8,8 тысячи коек с кислородом.
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Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииСветлана Стригункова
 
 
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