https://ria.ru/20211005/podmoskove-1753154840.html

В Подмосковье развернут дополнительные койки для больных COVID-19

В Подмосковье развернут дополнительные койки для больных COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021

В Подмосковье развернут дополнительные койки для больных COVID-19

Еще 400 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией откроют в Подмосковье, сообщает пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T12:57

2021-10-05T12:57

2021-10-05T12:57

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

светлана стригункова

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Еще 400 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией откроют в Подмосковье, сообщает пресс-служба минздрава региона."Мы наблюдаем рост ежедневно выявляемых случаев COVID-19 в регионе. Если еще 2 недели назад в регионе выявляли порядка 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом в сутки, то сегодня уже более 1,7 тыс. случаев. Мы следим за эпидемиологической ситуацией с COVID-19 в Подмосковье и оперативно разворачиваем дополнительный коечный фонд. В ближайшее время мы откроем еще более 400 коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией", - цитирует пресс-служба слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.По данным ведомства, всего в Подмосковье развернуто более 9,2 тысячи коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией, в том числе около 8,8 тысячи коек с кислородом.

https://ria.ru/20210930/koronavirus-1752436780.html

московская область (подмосковье)

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2021

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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, светлана стригункова