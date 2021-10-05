Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211005/perevozki-1753196281.html
Объем автогрузоперевозок в Китае вырос на 22,6% за первые восемь месяцев
Объем автогрузоперевозок в Китае вырос на 22,6% за первые восемь месяцев - РИА Новости, 05.10.2021
Объем автогрузоперевозок в Китае вырос на 22,6% за первые восемь месяцев
В январе-августе 2021 года объем автомобильных грузоперевозок в Китае увеличился на 22,6% в годовом исчислении, свидетельствуют данные Министерства транспорта... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:07
2021-10-05T16:07
россия-китай: главное
экономика
китай
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753199010_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c1fdb0d43c826eccc683d6517f2425c7.jpg
МОСКВА, 5 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-августе 2021 года объем автомобильных грузоперевозок в Китае увеличился на 22,6% в годовом исчислении, свидетельствуют данные Министерства транспорта КНР.Согласно данным, объем автомобильных грузоперевозок в стране за этот период составил более 25,32 миллиарда тонн.Только в августе 2021 года этот показатель вырос на 5,8% в годовом выражении до 3,44 миллиарда тонн, сообщили в ведомстве.В январе-августе этого года грузооборот по водным путям в Китае также стабильно рос, при этом общий объем показателя за этот период увеличился на 11,5% в годовом исчислении до 5,31 миллиарда тонн, заявили в Министерстве транспорта КНР.
https://ria.ru/20210923/tranzit-1751502252.html
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753199010_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97d03c7fdb3912096cf1fb64e5033f6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, китай, москва
16:07 05.10.2021
 

Объем автогрузоперевозок в Китае вырос на 22,6% за первые восемь месяцев

© AP Photo / Olivia ZhangГрузовик проезжает мимо транспортных контейнеров в порту Инкоу в провинции Ляонин на северо-востоке Китая
Грузовик проезжает мимо транспортных контейнеров в порту Инкоу в провинции Ляонин на северо-востоке Китая - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© AP Photo / Olivia Zhang
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-августе 2021 года объем автомобильных грузоперевозок в Китае увеличился на 22,6% в годовом исчислении, свидетельствуют данные Министерства транспорта КНР.
Согласно данным, объем автомобильных грузоперевозок в стране за этот период составил более 25,32 миллиарда тонн.
Только в августе 2021 года этот показатель вырос на 5,8% в годовом выражении до 3,44 миллиарда тонн, сообщили в ведомстве.
В январе-августе этого года грузооборот по водным путям в Китае также стабильно рос, при этом общий объем показателя за этот период увеличился на 11,5% в годовом исчислении до 5,31 миллиарда тонн, заявили в Министерстве транспорта КНР.
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 17:26Россия-Китай: Главное
РЖД и NYK Auto Logistics договорились о транзите машин из КНР в Европу
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаКитайМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд
05:05В Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
Лента новостейМолния