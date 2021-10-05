https://ria.ru/20211005/perevozki-1753196281.html

Объем автогрузоперевозок в Китае вырос на 22,6% за первые восемь месяцев

Объем автогрузоперевозок в Китае вырос на 22,6% за первые восемь месяцев - РИА Новости, 05.10.2021

Объем автогрузоперевозок в Китае вырос на 22,6% за первые восемь месяцев

В январе-августе 2021 года объем автомобильных грузоперевозок в Китае увеличился на 22,6% в годовом исчислении, свидетельствуют данные Министерства транспорта... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:07

2021-10-05T16:07

2021-10-05T16:07

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МОСКВА, 5 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". В январе-августе 2021 года объем автомобильных грузоперевозок в Китае увеличился на 22,6% в годовом исчислении, свидетельствуют данные Министерства транспорта КНР.Согласно данным, объем автомобильных грузоперевозок в стране за этот период составил более 25,32 миллиарда тонн.Только в августе 2021 года этот показатель вырос на 5,8% в годовом выражении до 3,44 миллиарда тонн, сообщили в ведомстве.В январе-августе этого года грузооборот по водным путям в Китае также стабильно рос, при этом общий объем показателя за этот период увеличился на 11,5% в годовом исчислении до 5,31 миллиарда тонн, заявили в Министерстве транспорта КНР.

https://ria.ru/20210923/tranzit-1751502252.html

китай

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экономика, китай, москва