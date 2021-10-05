https://ria.ru/20211005/pedagogi-1753242331.html

Глава Адыгеи поздравил педагогов республики

Глава Адыгеи поздравил педагогов республики - РИА Новости, 05.10.2021

Глава Адыгеи поздравил педагогов республики

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил работников системы образования республики, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T19:24

2021-10-05T19:24

2021-10-05T19:24

республика адыгея

общество

республика адыгея

мурат кумпилов

россия

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КРАСНОДАР, 5 окт – РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поздравил работников системы образования республики, сообщает пресс-служба правительства региона.Кумпилов направил поздравление в адрес работников системы образования и ветеранов педагогического труда республики, говорится в сообщении."Сегодня образование – стратегическое направление, важнейший приоритет и ключевое условие развития государства, дальнейшего экономического роста и научного прогресса. В Республике Адыгея предпринимаются все необходимые меры, чтобы в каждой образовательной организации региона были комфортные условия для занятий и самое передовое оснащение", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.Глава республики отметил, что большое внимание власти уделяют совершенствованию учебно-воспитательного процесса и внедрению инновационных технологий, а также повышению профессионального мастерства педагогов."Мы и далее будем прилагать все усилия для повышения качества и доступности образования, чтобы каждый юный житель республики имел возможность получить достойный уровень образования, необходимого для успешной реализации собственного потенциала и достижения поставленных целей на благо Адыгеи и России", - цитируют власти слова Кумпилова.

https://ria.ru/20211005/uchitelya-1753175821.html

https://ria.ru/20211004/skachki-1753047871.html

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общество, республика адыгея, мурат кумпилов, россия