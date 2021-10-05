https://ria.ru/20211005/otkhody-1753192045.html

Более 20 кубометров отходов убрали с берегов Москвы на акции "Вода России"

Более 20 кубометров отходов убрали с берегов Москвы на акции "Вода России" - РИА Новости, 05.10.2021

Более 20 кубометров отходов убрали с берегов Москвы на акции "Вода России"

Более 20 кубических метров отходов собрали в Москве в рамках Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов "Вода России", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:09

2021-10-05T16:09

2021-10-05T16:09

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Более 20 кубических метров отходов собрали в Москве в рамках Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов "Вода России", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Волонтерские субботники прошли на более чем 10 природных территориях."В акции приняли участие не только профессиональные экологи, но и все желающие. Перед уборками сотрудники Мосприроды организовали интересные мероприятия. Волонтеры узнали, как можно снизить свой экологический след, о проблеме отходов, раздельном сборе и переработке отходов, о том, как вдохнуть вторую жизнь в "одноразовый мусор", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210820/moskva-1746501799.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, городское хозяйство москвы, мосприрода