Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20211005/otkhody-1753192045.html
Более 20 кубометров отходов убрали с берегов Москвы на акции "Вода России"
Более 20 кубометров отходов убрали с берегов Москвы на акции "Вода России" - РИА Новости, 05.10.2021
Более 20 кубометров отходов убрали с берегов Москвы на акции "Вода России"
Более 20 кубических метров отходов собрали в Москве в рамках Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов "Вода России", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:09
2021-10-05T16:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
городское хозяйство москвы
мосприрода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753200083_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_3f0c1aa8eb44dc48b2bdfcb9d6a03df1.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Более 20 кубических метров отходов собрали в Москве в рамках Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов "Вода России", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Волонтерские субботники прошли на более чем 10 природных территориях."В акции приняли участие не только профессиональные экологи, но и все желающие. Перед уборками сотрудники Мосприроды организовали интересные мероприятия. Волонтеры узнали, как можно снизить свой экологический след, о проблеме отходов, раздельном сборе и переработке отходов, о том, как вдохнуть вторую жизнь в "одноразовый мусор", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210820/moskva-1746501799.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753200083_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_390f972cca95abe558589a853775d6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, городское хозяйство москвы, мосприрода
16:09 05.10.2021
 

Более 20 кубометров отходов убрали с берегов Москвы на акции "Вода России"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтдыхающие гуляют в парке в Москве
Отдыхающие гуляют в парке в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Более 20 кубических метров отходов собрали в Москве в рамках Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов "Вода России", сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"С 17 апреля по 17 сентября на природных территориях ГПБУ "Мосприрода" прошли 17 природоохранных мероприятий по очистке берегов от бытовых отходов и древесного хлама в рамках Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов "Вода России". К субботникам присоединились свыше 300 волонтеров. Общими усилиями удалось очистить 16 км береговых линий водоемов, собрав более 20 куб м отходов", - говорится в сообщении.
Волонтерские субботники прошли на более чем 10 природных территориях.
"В акции приняли участие не только профессиональные экологи, но и все желающие. Перед уборками сотрудники Мосприроды организовали интересные мероприятия. Волонтеры узнали, как можно снизить свой экологический след, о проблеме отходов, раздельном сборе и переработке отходов, о том, как вдохнуть вторую жизнь в "одноразовый мусор", - добавили в пресс-службе.
Работа ГУП Мосводосток по очистке реки - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 10:45Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Коммунальный флот собрал более 400 тонн мусора с водной акватории Москвы
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваГородское хозяйство МосквыМосприрода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Эксперты подсчитали, на сколько в России подорожал фастфуд
05:05В Японии при землетрясении пострадали три человека
05:03Всемирный банк улучшил прогноз по росту российской экономики
04:55Посольство России в Вашингтоне призвало США уничтожить свое химоружие
04:44Источник: в Приморье члены ОПГ вымогали у водителей фур деньги
04:33Эксперт посоветовала не сдавать свои биометрические данные
04:09Семечки назвали угрозой иммунитету
03:50ЦБ пока не планирует снижать ключевую ставку
03:49Цукерберг опроверг обвинения в алчности Facebook
03:41Источник: "Адмирал Горшков" выполнит еще один пуск "Циркона" до конца года
03:35Россиян предупредили о неожиданной опасности влажных салфеток
03:26Врач рассказал, каким должен быть рацион питания зимой
03:23В СОМБ рассказали, как Россия помогла армии ЦАР победить террористов
03:22Посол Украины потребовал от Германии помочь со вступлением в НАТО и ЕС
03:18Россиянам объяснили, когда надо платить налог с прихода денег на карту
03:09Дипломат объяснил, что Россия не обязывалась защищать целостность Украины
03:04Европейский совет поручил продолжить работу над оборонной стратегией ЕС
03:00Ученые изучили мутации в генах сибиряков, ведущие к болезни Паркинсона
02:55Европейские лидеры договорились работать над уменьшением зависимости извне
02:53Россия призвала Украину заняться выполнением минских соглашений
Лента новостейМолния