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Шапка супертега Новое оружие России - РИА Новости, 1920
Новое оружие России
https://ria.ru/20211005/oruzhie-1753216117.html
Названо российское оружие, которое одним ударом уничтожит авианосную группу США
Названо российское оружие, способное одним ударом уничтожить корабли США - РИА Новости, 05.10.2021
Названо российское оружие, которое одним ударом уничтожит авианосную группу США
Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки "Северодвинск" создают серьезную угрозу для американского флота, пишет журнал Military Watch. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:12
2021-10-05T17:12
новое оружие россии
безопасность
сша
баренцево море
белое море
циркон
россия
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки "Северодвинск" создают серьезную угрозу для американского флота, пишет журнал Military Watch.По словам автора статьи, на сегодня "Циркон" — уникальная ракета, у которой нет аналогов в мире. Она отличается повышенной маневренностью и способна развивать скорость до М=9 (число Маха)."Западные Военно-морские силы по-прежнему полагаются на модернизированные варианты дозвуковых ракет очень малой дальности — Harpoon и Exocet, использовавшиеся во времена холодной войны. Вследствие этого у "Циркона" появляется еще большее преимущество, чем у его предшественника "Калибра": эта ракета в свое время была более универсальной, чем ее западные аналоги", — объясняет автор материала.Размещение "Цирконов" на подводных лодках, в свою очередь, "меняет правила игры" при столкновении с противником: цель можно будет поразить с более дальней дистанции, причем шансы уклониться от передовых систем ПВО тоже возрастут. Подлодки класса "Ясень" могут нести от 32 до 40 гиперзвуковых ракет, способных уничтожать даже очень большие корабли одним точным ударом благодаря своей огромной скорости."Одна подлодка класса "Ясень" может продемонстрировать огневую мощь, которой хватит для того, чтобы дважды вывести из строя авианосную ударную группу", — подытожил автор.Накануне российская головная субмарина проекта 885 "Северодвинск" выполнила пуск "Циркона" с глубины 40 метров в акватории Белого моря. Ракета поразила условную цель в Баренцевом море. Полет полностью проходил по заданной траектории."Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная выполнять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя. Максимальная скорость достигает примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час. Предельная дальность — тысяча километров."Цирконами" планируют вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодку "Иркутск", которую хотят усовершенствовать до уровня 949АМ.
https://ria.ru/20211004/tsirkon-1753071086.html
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безопасность, сша, баренцево море, белое море, циркон, россия
17:12 05.10.2021
 
Названо российское оружие, способное одним ударом уничтожить корабли США

Military Watch: российская подлодка может одним ударом уничтожить авианосную группу США

© Фото : U.S. Navy/ Mass Communication Specialist Seaman Anna WadeАмериканская ударная авианосная группа во главе с USS Enterprise (CVN 65) в Атлантическом океане
Американская ударная авианосная группа во главе с USS Enterprise (CVN 65) в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : U.S. Navy/ Mass Communication Specialist Seaman Anna Wade
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с подводной лодки "Северодвинск" создают серьезную угрозу для американского флота, пишет журнал Military Watch.
По словам автора статьи, на сегодня "Циркон" — уникальная ракета, у которой нет аналогов в мире. Она отличается повышенной маневренностью и способна развивать скорость до М=9 (число Маха).
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"Западные Военно-морские силы по-прежнему полагаются на модернизированные варианты дозвуковых ракет очень малой дальности — Harpoon и Exocet, использовавшиеся во времена холодной войны. Вследствие этого у "Циркона" появляется еще большее преимущество, чем у его предшественника "Калибра": эта ракета в свое время была более универсальной, чем ее западные аналоги", — объясняет автор материала.
Размещение "Цирконов" на подводных лодках, в свою очередь, "меняет правила игры" при столкновении с противником: цель можно будет поразить с более дальней дистанции, причем шансы уклониться от передовых систем ПВО тоже возрастут. Подлодки класса "Ясень" могут нести от 32 до 40 гиперзвуковых ракет, способных уничтожать даже очень большие корабли одним точным ударом благодаря своей огромной скорости.
"Одна подлодка класса "Ясень" может продемонстрировать огневую мощь, которой хватит для того, чтобы дважды вывести из строя авианосную ударную группу", — подытожил автор.
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Накануне российская головная субмарина проекта 885 "Северодвинск" выполнила пуск "Циркона" с глубины 40 метров в акватории Белого моря. Ракета поразила условную цель в Баренцевом море. Полет полностью проходил по заданной траектории.
"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная выполнять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, используя на всем маршруте тягу собственного двигателя. Максимальная скорость достигает примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час. Предельная дальность — тысяча километров.
"Цирконами" планируют вооружить фрегаты проекта 22350, новейшие многоцелевые подлодки проекта 885М "Ясень-М", а также находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодку "Иркутск", которую хотят усовершенствовать до уровня 949АМ.
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