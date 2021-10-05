https://ria.ru/20211005/nedvizhimost-1753121825.html

Бочкарев: в Москве сдали уже более 10 миллионов "квадратов" недвижимости

Бочкарев: в Москве сдали уже более 10 миллионов "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 05.10.2021

Бочкарев: в Москве сдали уже более 10 миллионов "квадратов" недвижимости

В Москве перевыполнен годовой план по вводу недвижимости - в январе-сентябре 2021 года сдано уже более 10 миллионов квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T10:38

2021-10-05T10:38

2021-10-05T10:53

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 5 окт - РИА Недвижимость. В Москве перевыполнен годовой план по вводу недвижимости - в январе-сентябре 2021 года сдано уже более 10 миллионов квадратных метров, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарёв."Сегодня в столице набраны беспрецедентно высокие темпы строительства, за девять месяцев введено более 10,2 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Таким образом, мы досрочно выполнили годовой план и уже приближаемся к итоговым показателям прошлого года, когда было введено 10,8 миллиона "квадратов", – сказал заммэра.По его словам, в Москве с начала года 2021 года построено, в том числе более 1,5 миллиона квадратных метров коммерческой недвижимости. Это промышленные, производственные, торговые, административные и офисные объекты, которые дают городу прирост рабочих мест, отметил Бочкарев.Всего в Москве в планах на 2021 год - ввод примерно 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, включая около 4 миллионов "квадратов" жилья.

https://ria.ru/20211004/stroyka-1752943375.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы