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В Ивановской области задержали подозреваемого в насилии над девочкой
В Ивановской области задержали подозреваемого в насилии над девочкой - РИА Новости, 05.10.2021
В Ивановской области задержали подозреваемого в насилии над девочкой
Ивановские полицейские задержали подозреваемого в совершении сексуального насилия над девочкой в Кинешме, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:36
2021-10-05T10:36
происшествия
ивановская область
кинешма
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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РЯЗАНЬ, 5 окт – РИА Новости. Ивановские полицейские задержали подозреваемого в совершении сексуального насилия над девочкой в Кинешме, сообщило УМВД по региону."В августе 2021 года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Кинешемский" поступило сообщение о том, что жертвой сексуального насилия стала малолетняя жительница города Кинешма. СУСК по Ивановской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ (насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении на странице полицейского главка в соцсети "ВКонтакте".Сотрудники полиции опросили граждан, проживающих в районе преступления, выяснили приметы человека, совершившего нападение, получили кадры с камер видеонаблюдения, в объектив которых попал вероятный преступник."В ходе дальнейших оперативно-технических мероприятий личность подозреваемого в совершении этого преступления оперативными работниками УМВД России по Ивановской области установлена. Полицейскими фигурант, 37-летний житель города Кинешма, задержан и передан следственным органам", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210929/nadrugatelstvo-1752289776.html
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ивановская область
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происшествия, ивановская область, кинешма, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
10:36 05.10.2021
 
В Ивановской области задержали подозреваемого в насилии над девочкой

В Кинешме задержали местного жителя, подозреваемого в сексуальном насилии над девочкой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РЯЗАНЬ, 5 окт – РИА Новости. Ивановские полицейские задержали подозреваемого в совершении сексуального насилия над девочкой в Кинешме, сообщило УМВД по региону.
"В августе 2021 года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России "Кинешемский" поступило сообщение о том, что жертвой сексуального насилия стала малолетняя жительница города Кинешма. СУСК по Ивановской области возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 Уголовного кодекса РФ (насильственные действия сексуального характера)", - говорится в сообщении на странице полицейского главка в соцсети "ВКонтакте".
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"В ходе дальнейших оперативно-технических мероприятий личность подозреваемого в совершении этого преступления оперативными работниками УМВД России по Ивановской области установлена. Полицейскими фигурант, 37-летний житель города Кинешма, задержан и передан следственным органам", - отмечается в сообщении.
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