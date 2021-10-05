https://ria.ru/20211005/nasilie-1753119731.html

На Урале проверят информацию о насилии в семье с приемными детьми

На Урале проверят информацию о насилии в семье с приемными детьми - РИА Новости, 05.10.2021

На Урале проверят информацию о насилии в семье с приемными детьми

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о насилии в семье с приемными детьми в городе Нижний Тагил Свердловской области,... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T10:28

2021-10-05T10:28

2021-10-05T10:30

происшествия

нижний тагил

свердловская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о насилии в семье с приемными детьми в городе Нижний Тагил Свердловской области, сообщает СК РФ.Местное издание ЕАН сообщило ранее, что в приемной семье в Нижнем Тагиле на протяжении, как минимум, года старший брат насиловал младшего."В связи с опубликованным в СМИ обращением к руководству СК России о совершении возможных противоправных действий и нарушений прав приемных детей, находящихся под опекой в Нижнем Тагиле, председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Богинскому М.В. проверить все изложенные в СМИ доводы и доложить о ходе и результатах доследственной проверки", - говорится в сообщении СК.

https://ria.ru/20210928/roditelskie_prava-1752156931.html

нижний тагил

свердловская область

россия

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2021

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происшествия, нижний тагил, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия