https://ria.ru/20211005/nasilie-1753119731.html
На Урале проверят информацию о насилии в семье с приемными детьми
На Урале проверят информацию о насилии в семье с приемными детьми - РИА Новости, 05.10.2021
На Урале проверят информацию о насилии в семье с приемными детьми
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о насилии в семье с приемными детьми в городе Нижний Тагил Свердловской области,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:28
2021-10-05T10:28
2021-10-05T10:30
происшествия
нижний тагил
свердловская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:362:2998:2048_1920x0_80_0_0_4f99dcad6613ea8858f09e49fb62c3ca.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о насилии в семье с приемными детьми в городе Нижний Тагил Свердловской области, сообщает СК РФ.Местное издание ЕАН сообщило ранее, что в приемной семье в Нижнем Тагиле на протяжении, как минимум, года старший брат насиловал младшего."В связи с опубликованным в СМИ обращением к руководству СК России о совершении возможных противоправных действий и нарушений прав приемных детей, находящихся под опекой в Нижнем Тагиле, председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Богинскому М.В. проверить все изложенные в СМИ доводы и доложить о ходе и результатах доследственной проверки", - говорится в сообщении СК.
https://ria.ru/20210928/roditelskie_prava-1752156931.html
нижний тагил
свердловская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585294038_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d84ab9c2350a06e593bb078144e7efcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:28 05.10.2021 (обновлено: 10:30 05.10.2021)
На Урале проверят информацию о насилии в семье с приемными детьми
Глава СК поручил проверить информацию о насилии в семье с приемными детьми на Урале