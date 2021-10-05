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На Урале проверят информацию о насилии в семье с приемными детьми
На Урале проверят информацию о насилии в семье с приемными детьми - РИА Новости, 05.10.2021
На Урале проверят информацию о насилии в семье с приемными детьми
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о насилии в семье с приемными детьми в городе Нижний Тагил Свердловской области,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T10:28
2021-10-05T10:30
происшествия
нижний тагил
свердловская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о насилии в семье с приемными детьми в городе Нижний Тагил Свердловской области, сообщает СК РФ.Местное издание ЕАН сообщило ранее, что в приемной семье в Нижнем Тагиле на протяжении, как минимум, года старший брат насиловал младшего."В связи с опубликованным в СМИ обращением к руководству СК России о совершении возможных противоправных действий и нарушений прав приемных детей, находящихся под опекой в Нижнем Тагиле, председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Богинскому М.В. проверить все изложенные в СМИ доводы и доложить о ходе и результатах доследственной проверки", - говорится в сообщении СК.
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нижний тагил
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происшествия, нижний тагил, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:28 05.10.2021 (обновлено: 10:30 05.10.2021)
 
На Урале проверят информацию о насилии в семье с приемными детьми

Глава СК поручил проверить информацию о насилии в семье с приемными детьми на Урале

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета на дороге
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 окт - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о насилии в семье с приемными детьми в городе Нижний Тагил Свердловской области, сообщает СК РФ.
Местное издание ЕАН сообщило ранее, что в приемной семье в Нижнем Тагиле на протяжении, как минимум, года старший брат насиловал младшего.
"В связи с опубликованным в СМИ обращением к руководству СК России о совершении возможных противоправных действий и нарушений прав приемных детей, находящихся под опекой в Нижнем Тагиле, председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области Богинскому М.В. проверить все изложенные в СМИ доводы и доложить о ходе и результатах доследственной проверки", - говорится в сообщении СК.
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ПроисшествияНижний ТагилСвердловская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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