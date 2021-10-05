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На Кубани предприниматель пойдет под суд после нападения льва на ребенка
На Кубани предприниматель пойдет под суд после нападения льва на ребенка - РИА Новости, 05.10.2021
На Кубани предприниматель пойдет под суд после нападения льва на ребенка
Предприниматель обвиняется по делу о нападении льва на девочку в Успенском районе Кубани, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:30
2021-10-05T13:30
2021-10-05T13:30
происшествия
краснодарский край
успенский район
александр бастрыкин
россия
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СОЧИ, 5 окт – РИА Новости. Предприниматель обвиняется по делу о нападении льва на девочку в Успенском районе Кубани, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.По данным следствия, 16 июля на базе отдыха в селе Марьино Успенского района, где находились клетки с дикими животными, девочка-подросток подошла к одной из них, чтобы сфотографировать льва. Она протянула руку к клетке, а лев в этот момент ударил по ней лапой. Девочка получила травмы предплечья и кисти. Дополнительно сообщается, что лицензии на установку вольеров с дикими животными в культурно-зрелищных целях у предпринимателя не было, а меры безопасности не соблюдались."Армавирским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в оказании опасной для жизни и здоровья услуги, в результате которой причинены телесные повреждения 13-летней девочке (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом, а уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд.Ранее на инцидент обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, по его поручению ход и результаты проверки о травмировании ребенка поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.
https://ria.ru/20210927/tigr-1752004576.html
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происшествия, краснодарский край, успенский район, александр бастрыкин, россия
На Кубани предприниматель пойдет под суд после нападения льва на ребенка
На Кубани предпринимателю предъявили обвинение после нападения льва на 13-летнюю девочку
СОЧИ, 5 окт – РИА Новости.
Предприниматель обвиняется по делу о нападении льва на девочку в Успенском районе
Кубани, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю
.
По данным следствия, 16 июля на базе отдыха в селе Марьино Успенского района, где находились клетки с дикими животными, девочка-подросток подошла к одной из них, чтобы сфотографировать льва. Она протянула руку к клетке, а лев в этот момент ударил по ней лапой. Девочка получила травмы предплечья и кисти. Дополнительно сообщается, что лицензии на установку вольеров с дикими животными в культурно-зрелищных целях у предпринимателя не было, а меры безопасности не соблюдались.
"Армавирским межрайонным следственным отделом СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в оказании опасной для жизни и здоровья услуги, в результате которой причинены телесные повреждения 13-летней девочке (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Сейчас обвиняемый находится под домашним арестом, а уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд.
Ранее на инцидент обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
, по его поручению ход и результаты проверки о травмировании ребенка поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.