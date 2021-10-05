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СК установил личность мужчины, напавшего на школьниц в Перми
СК установил личность мужчины, напавшего на школьниц в Перми - РИА Новости, 05.10.2021
СК установил личность мужчины, напавшего на школьниц в Перми
Следователи установили личность мужчины, который причастен к нападению на двух школьниц у подъезда жилого дома в Перми, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T09:33
2021-10-05T09:33
2021-10-05T13:11
происшествия
пермь
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 5 окт — РИА Новости. Следователи установили личность мужчины, который причастен к нападению на двух школьниц у подъезда жилого дома в Перми, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК.Ранее в соцсети появилось видео, как мужчина у подъезда грубо ругает двух школьниц, затем ударяет ладонью пятиклассницу и ее подругу. Указывалось, что инцидент произошел в Перми у жилого дома на Серебрянском проезде, пермяк посчитал, что девочки обижали его дочь, но вскоре выяснилось, что "защитник" обознался, приняв школьниц за учениц седьмого класса. СК и полиция начали проверки."Личность мужчины установлена, следователями проводятся все необходимые проверочные мероприятия, в рамках которых будут допрошены и свидетели, и установленный гражданин", — рассказали в ведомстве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)
09:33 05.10.2021 (обновлено: 13:11 05.10.2021)
СК установил личность мужчины, напавшего на школьниц в Перми
СК установил личность мужчины, который напал на двух школьниц в Перми
ПЕРМЬ, 5 окт — РИА Новости.
Следователи установили личность мужчины, который причастен к нападению на двух школьниц у подъезда жилого дома в Перми
, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК
.
Ранее в соцсети появилось видео, как мужчина у подъезда грубо ругает двух школьниц, затем ударяет ладонью пятиклассницу и ее подругу. Указывалось, что инцидент произошел в Перми у жилого дома на Серебрянском проезде, пермяк посчитал, что девочки обижали его дочь, но вскоре выяснилось, что "защитник" обознался, приняв школьниц за учениц седьмого класса. СК и полиция начали проверки.
"Личность мужчины установлена, следователями проводятся все необходимые проверочные мероприятия, в рамках которых будут допрошены и свидетели, и установленный гражданин", — рассказали в ведомстве.