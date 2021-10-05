https://ria.ru/20211005/napadenie-1753110888.html

СК установил личность мужчины, напавшего на школьниц в Перми

СК установил личность мужчины, напавшего на школьниц в Перми - РИА Новости, 05.10.2021

СК установил личность мужчины, напавшего на школьниц в Перми

Следователи установили личность мужчины, который причастен к нападению на двух школьниц у подъезда жилого дома в Перми, сообщили РИА Новости в региональном... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T09:33

2021-10-05T09:33

2021-10-05T13:11

происшествия

пермь

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg

ПЕРМЬ, 5 окт — РИА Новости. Следователи установили личность мужчины, который причастен к нападению на двух школьниц у подъезда жилого дома в Перми, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК.Ранее в соцсети появилось видео, как мужчина у подъезда грубо ругает двух школьниц, затем ударяет ладонью пятиклассницу и ее подругу. Указывалось, что инцидент произошел в Перми у жилого дома на Серебрянском проезде, пермяк посчитал, что девочки обижали его дочь, но вскоре выяснилось, что "защитник" обознался, приняв школьниц за учениц седьмого класса. СК и полиция начали проверки."Личность мужчины установлена, следователями проводятся все необходимые проверочные мероприятия, в рамках которых будут допрошены и свидетели, и установленный гражданин", — рассказали в ведомстве.

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, пермь, следственный комитет россии (ск рф)