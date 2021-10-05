https://ria.ru/20211005/moskva-1753199249.html
Ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве ожидаема, заявил Собянин
Ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве ожидаема, заявил Собянин - РИА Новости, 05.10.2021
Ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве ожидаема, заявил Собянин
Ситуация с ростом заболеваний COVID-19 в Москве была ожидаемой, это осенний подъем, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:04
2021-10-05T16:04
2021-10-05T16:27
распространение коронавируса
общество
москва
сергей собянин
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Ситуация с ростом заболеваний COVID-19 в Москве была ожидаемой, это осенний подъем, заявил мэр столицы Сергей Собянин."Ситуация в Москве далека от пиковых значений, но, тем не менее, мы видим, что динамика такая сложная. За последнюю неделю на 30% выросла выявляемость. Мы видим аналогичную картину и на Северо-Западе, и в Центральном федеральном округе. Ситуация ожидаема, это осенний подъем, но, тем не менее, ситуация требующая контроля и адекватных решений", - сказал Собянин на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
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общество, москва, сергей собянин, коронавирус covid-19
16:04 05.10.2021 (обновлено: 16:27 05.10.2021)
Ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве ожидаема, заявил Собянин
Собянин заявил, что ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 в Москве была ожидаемой