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Два миллиона человек скачали приложение "Мой Мосэнергосбыт" за два года
Два миллиона человек скачали приложение "Мой Мосэнергосбыт" за два года - РИА Новости, 05.10.2021
Два миллиона человек скачали приложение "Мой Мосэнергосбыт" за два года
Два миллиона человек скачали мобильное приложение "Мой Мосэнергосбыт" за два года, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:32
2021-10-05T15:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
технологии
мосэнергосбыт
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Два миллиона человек скачали мобильное приложение "Мой Мосэнергосбыт" за два года, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что о необходимости передать показания или погасить задолженность напоминают push-увеломления.Также в пресс-службе сообщили, что направить обращение в компанию можно через удобную электронную форму, а быстро найти ближайший офис АО "Мосэнергосбыт" поможет интерактивная карта отделений.
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общество, технологии, мосэнергосбыт
15:32 05.10.2021
 

Два миллиона человек скачали приложение "Мой Мосэнергосбыт" за два года

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие нового центра обслуживания клиентов МОЭСК
Открытие нового центра обслуживания клиентов МОЭСК - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Два миллиона человек скачали мобильное приложение "Мой Мосэнергосбыт" за два года, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Два миллиона человек скачали мобильное приложение "Мой Мосэнергосбыт" за два года. В приложении потребители могут управлять сразу несколькими лицевыми счетами и оплачивать квитанции онлайн банковской картой или при помощи сервисов Google Pay и Apple Pay. Кроме этого, у пользователей есть возможность просматривать историю полученных квитанций, переданных показаний, платежей, статистику потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о необходимости передать показания или погасить задолженность напоминают push-увеломления.
Также в пресс-службе сообщили, что направить обращение в компанию можно через удобную электронную форму, а быстро найти ближайший офис АО "Мосэнергосбыт" поможет интерактивная карта отделений.
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