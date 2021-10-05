Два миллиона человек скачали приложение "Мой Мосэнергосбыт" за два года
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОткрытие нового центра обслуживания клиентов МОЭСК
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Два миллиона человек скачали мобильное приложение "Мой Мосэнергосбыт" за два года, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Два миллиона человек скачали мобильное приложение "Мой Мосэнергосбыт" за два года. В приложении потребители могут управлять сразу несколькими лицевыми счетами и оплачивать квитанции онлайн банковской картой или при помощи сервисов Google Pay и Apple Pay. Кроме этого, у пользователей есть возможность просматривать историю полученных квитанций, переданных показаний, платежей, статистику потребления электроэнергии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что о необходимости передать показания или погасить задолженность напоминают push-увеломления.
Также в пресс-службе сообщили, что направить обращение в компанию можно через удобную электронную форму, а быстро найти ближайший офис АО "Мосэнергосбыт" поможет интерактивная карта отделений.