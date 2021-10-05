https://ria.ru/20211005/mosenergosbyt-1753190102.html

Два миллиона человек скачали приложение "Мой Мосэнергосбыт" за два года

Два миллиона человек скачали приложение "Мой Мосэнергосбыт" за два года - РИА Новости, 05.10.2021

Два миллиона человек скачали приложение "Мой Мосэнергосбыт" за два года

Два миллиона человек скачали мобильное приложение "Мой Мосэнергосбыт" за два года, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:32

2021-10-05T15:32

2021-10-05T15:32

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Два миллиона человек скачали мобильное приложение "Мой Мосэнергосбыт" за два года, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.Отмечается, что о необходимости передать показания или погасить задолженность напоминают push-увеломления.Также в пресс-службе сообщили, что направить обращение в компанию можно через удобную электронную форму, а быстро найти ближайший офис АО "Мосэнергосбыт" поможет интерактивная карта отделений.

https://realty.ria.ru/20210930/mosenergosbyt-1752501720.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, мосэнергосбыт