https://ria.ru/20211005/matvienko-1753147700.html

В России есть возможности для выполнения соцобязательств, заявила Матвиенко

В России есть возможности для выполнения соцобязательств, заявила Матвиенко - РИА Новости, 05.10.2021

В России есть возможности для выполнения соцобязательств, заявила Матвиенко

В России есть все возможности для выполнения социальных обязательств перед гражданами, повышения доходов и качества жизни людей, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T12:27

2021-10-05T12:27

2021-10-05T12:27

экономика

валентина матвиенко

россия

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В России есть все возможности для выполнения социальных обязательств перед гражданами, повышения доходов и качества жизни людей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Сегодня экономика вернулась на докризисный уровень. О существенном улучшении делового климата свидетельствует быстрый рост инвестиций, выполнена задача по возвращению уровня занятости к допандемийным показателям. Это значит, что у нас есть все возможности для выполнения социальных обязательств перед гражданами, снижения уровня бедности, повышения качества жизни людей. Это основная задача не только бюджета, но и всей государственной политики России", - сказала спикер во вторник в ходе слушаний по проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.По ее словам, принятые в самые непростой период пандемии решения позволили нашей стране сохранить финансовую стабильность, экономическое равновесие и импульс для дальнейшего движения вперёд.

https://ria.ru/20210719/mishustin-1741907653.html

россия

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2021

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экономика, валентина матвиенко, россия