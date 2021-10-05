https://ria.ru/20211005/matvienko-1753147700.html
В России есть возможности для выполнения соцобязательств, заявила Матвиенко
В России есть возможности для выполнения соцобязательств, заявила Матвиенко - РИА Новости, 05.10.2021
В России есть возможности для выполнения соцобязательств, заявила Матвиенко
В России есть все возможности для выполнения социальных обязательств перед гражданами, повышения доходов и качества жизни людей, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:27
2021-10-05T12:27
2021-10-05T12:27
экономика
валентина матвиенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg
МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В России есть все возможности для выполнения социальных обязательств перед гражданами, повышения доходов и качества жизни людей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Сегодня экономика вернулась на докризисный уровень. О существенном улучшении делового климата свидетельствует быстрый рост инвестиций, выполнена задача по возвращению уровня занятости к допандемийным показателям. Это значит, что у нас есть все возможности для выполнения социальных обязательств перед гражданами, снижения уровня бедности, повышения качества жизни людей. Это основная задача не только бюджета, но и всей государственной политики России", - сказала спикер во вторник в ходе слушаний по проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.По ее словам, принятые в самые непростой период пандемии решения позволили нашей стране сохранить финансовую стабильность, экономическое равновесие и импульс для дальнейшего движения вперёд.
https://ria.ru/20210719/mishustin-1741907653.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2462:1846_1920x0_80_0_0_25f6d139227c523a6ca4124cc1918e2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, валентина матвиенко, россия
В России есть возможности для выполнения соцобязательств, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Матвиенко: все возможности для выполнения соцобязательств перед людьми есть