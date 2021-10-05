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В России есть возможности для выполнения соцобязательств, заявила Матвиенко
В России есть возможности для выполнения соцобязательств, заявила Матвиенко - РИА Новости, 05.10.2021
В России есть возможности для выполнения соцобязательств, заявила Матвиенко
В России есть все возможности для выполнения социальных обязательств перед гражданами, повышения доходов и качества жизни людей, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:27
2021-10-05T12:27
экономика
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В России есть все возможности для выполнения социальных обязательств перед гражданами, повышения доходов и качества жизни людей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Сегодня экономика вернулась на докризисный уровень. О существенном улучшении делового климата свидетельствует быстрый рост инвестиций, выполнена задача по возвращению уровня занятости к допандемийным показателям. Это значит, что у нас есть все возможности для выполнения социальных обязательств перед гражданами, снижения уровня бедности, повышения качества жизни людей. Это основная задача не только бюджета, но и всей государственной политики России", - сказала спикер во вторник в ходе слушаний по проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.По ее словам, принятые в самые непростой период пандемии решения позволили нашей стране сохранить финансовую стабильность, экономическое равновесие и импульс для дальнейшего движения вперёд.
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экономика, валентина матвиенко, россия
12:27 05.10.2021
 
В России есть возможности для выполнения соцобязательств, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Матвиенко: все возможности для выполнения соцобязательств перед людьми есть

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. В России есть все возможности для выполнения социальных обязательств перед гражданами, повышения доходов и качества жизни людей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Сегодня экономика вернулась на докризисный уровень. О существенном улучшении делового климата свидетельствует быстрый рост инвестиций, выполнена задача по возвращению уровня занятости к допандемийным показателям. Это значит, что у нас есть все возможности для выполнения социальных обязательств перед гражданами, снижения уровня бедности, повышения качества жизни людей. Это основная задача не только бюджета, но и всей государственной политики России", - сказала спикер во вторник в ходе слушаний по проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.
По ее словам, принятые в самые непростой период пандемии решения позволили нашей стране сохранить финансовую стабильность, экономическое равновесие и импульс для дальнейшего движения вперёд.
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Мишустин пообещал полностью выполнить соцобязательства перед гражданами
 
ЭкономикаВалентина МатвиенкоРоссия
 
 
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