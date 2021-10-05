https://ria.ru/20211005/matvienko-1753145054.html

Матвиенко отметила сокращение инвестиционных расходов у регионов

Матвиенко отметила сокращение инвестиционных расходов у регионов - РИА Новости, 05.10.2021

Матвиенко отметила сокращение инвестиционных расходов у регионов

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что у регионов сокращаются инвестиционные расходы, средств на развитие порой практически не остается. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T12:17

2021-10-05T12:17

2021-10-05T12:17

экономика

валентина матвиенко

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что у регионов сокращаются инвестиционные расходы, средств на развитие порой практически не остается."Как говорят эксперты, и с ними трудно не согласиться, у регионов за последние годы сократились инвестиционные расходы. Им приходится больше тратить на текущие нужды. То есть средств на развитие порой практически не остается", - отметила спикер во вторник в ходе слушаний по проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.Она подчеркнула, что пандемия заставила все регионы адаптироваться к новым условиям, резко нарастить социальные расходы.Матвиенко пояснила, что по мнению законодателей, в бюджете заложен недостаточный объем ассигнований, выделяемых бюджетам субъектов федераций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.Кроме того, добавила сенатор, парламентарии уже предлагали рассмотреть вопрос о передаче на федеральный уровень полномочий по уплате страховых взносов на обязательное медстрахование неработающего населения. По мнению спикера, это может повлечь увеличение расходов федерального бюджета, однако, позволит высвободить ресурсы в регионах.

https://ria.ru/20210921/biznes-1751150752.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210421/matvienko-1729304799.html

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экономика, валентина матвиенко