https://ria.ru/20211005/matvienko-1753145054.html
Матвиенко отметила сокращение инвестиционных расходов у регионов
Матвиенко отметила сокращение инвестиционных расходов у регионов - РИА Новости, 05.10.2021
Матвиенко отметила сокращение инвестиционных расходов у регионов
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что у регионов сокращаются инвестиционные расходы, средств на развитие порой практически не остается. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:17
2021-10-05T12:17
2021-10-05T12:17
экономика
валентина матвиенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750143187_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_996afab06f9e6795092054ef039c9162.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что у регионов сокращаются инвестиционные расходы, средств на развитие порой практически не остается."Как говорят эксперты, и с ними трудно не согласиться, у регионов за последние годы сократились инвестиционные расходы. Им приходится больше тратить на текущие нужды. То есть средств на развитие порой практически не остается", - отметила спикер во вторник в ходе слушаний по проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.Она подчеркнула, что пандемия заставила все регионы адаптироваться к новым условиям, резко нарастить социальные расходы.Матвиенко пояснила, что по мнению законодателей, в бюджете заложен недостаточный объем ассигнований, выделяемых бюджетам субъектов федераций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.Кроме того, добавила сенатор, парламентарии уже предлагали рассмотреть вопрос о передаче на федеральный уровень полномочий по уплате страховых взносов на обязательное медстрахование неработающего населения. По мнению спикера, это может повлечь увеличение расходов федерального бюджета, однако, позволит высвободить ресурсы в регионах.
https://ria.ru/20210921/biznes-1751150752.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210421/matvienko-1729304799.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750143187_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_5ddb8403e80c3ae341b8798a382fc8c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, валентина матвиенко
Матвиенко отметила сокращение инвестиционных расходов у регионов
Спикер Совфеда Матвиенко отметила, что у регионов сокращаются инвестиционные расходы
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко
отметила, что у регионов сокращаются инвестиционные расходы, средств на развитие порой практически не остается.
"Как говорят эксперты, и с ними трудно не согласиться, у регионов за последние годы сократились инвестиционные расходы. Им приходится больше тратить на текущие нужды. То есть средств на развитие порой практически не остается", - отметила спикер во вторник в ходе слушаний по проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.
Она подчеркнула, что пандемия заставила все регионы адаптироваться к новым условиям, резко нарастить социальные расходы.
"Но тем важнее продолжить совершенствовать отношения федерального центра и субъектов федерации. Важно обеспечить финансирование в полном объеме всех переданных регионам полномочий, а также решений, принятых на федеральном уровне", - отметила она.
Матвиенко пояснила, что по мнению законодателей, в бюджете заложен недостаточный объем ассигнований, выделяемых бюджетам субъектов федераций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.
Кроме того, добавила сенатор, парламентарии уже предлагали рассмотреть вопрос о передаче на федеральный уровень полномочий по уплате страховых взносов на обязательное медстрахование неработающего населения. По мнению спикера, это может повлечь увеличение расходов федерального бюджета, однако, позволит высвободить ресурсы в регионах.