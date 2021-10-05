https://ria.ru/20211005/lotereya-1753161163.html
В Кремле одобрили идею лотерей для вакцинировавшихся от COVID-19
В Кремле одобрили идею лотерей для вакцинировавшихся от COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021
В Кремле одобрили идею лотерей для вакцинировавшихся от COVID-19
Каждый российский регион имеет полномочия принимать свои меры по повышению темпов вакцинации от коронавируса, все эти решения хороши, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:32
2021-10-05T13:32
2021-10-05T13:34
распространение коронавируса
дмитрий песков
вакцинация россиян от covid-19
общество
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россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Каждый российский регион имеет полномочия принимать свои меры по повышению темпов вакцинации от коронавируса, все эти решения хороши, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проведение в Москве лотерей для привившихся."Здесь хороши все методы, которые будут способствовать росту понимания необходимости вакцинации. Все меры действительно хороши. И каждый регион имеет полномочия, чтобы практиковать свои меры. Конечно, все мы ждем повышения уровня понимания людьми необходимости вакцинации", - сказал Песков.В понедельник пресс-секретарь президента РФ сообщил журналистам, что темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего, а одна из причин – недостаточно активная кампания по мотивации россиян на получение прививки. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти планируют возобновить лотереи среди привитых граждан.
https://ria.ru/20210714/rozygrysh-1741294623.html
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дмитрий песков, вакцинация россиян от covid-19, общество, здоровье - общество, россия
13:32 05.10.2021 (обновлено: 13:34 05.10.2021)
В Кремле одобрили идею лотерей для вакцинировавшихся от COVID-19
Песков: для роста понимания необходимости вакцинации от COVID-19 все меры хороши