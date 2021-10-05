https://ria.ru/20211005/lotereya-1753161163.html

В Кремле одобрили идею лотерей для вакцинировавшихся от COVID-19

В Кремле одобрили идею лотерей для вакцинировавшихся от COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021

В Кремле одобрили идею лотерей для вакцинировавшихся от COVID-19

Каждый российский регион имеет полномочия принимать свои меры по повышению темпов вакцинации от коронавируса, все эти решения хороши, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T13:32

2021-10-05T13:32

2021-10-05T13:34

распространение коронавируса

дмитрий песков

вакцинация россиян от covid-19

общество

здоровье - общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751616055_0:147:3050:1863_1920x0_80_0_0_225629dbed7d99c2055654d3e8aa0bde.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Каждый российский регион имеет полномочия принимать свои меры по повышению темпов вакцинации от коронавируса, все эти решения хороши, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проведение в Москве лотерей для привившихся."Здесь хороши все методы, которые будут способствовать росту понимания необходимости вакцинации. Все меры действительно хороши. И каждый регион имеет полномочия, чтобы практиковать свои меры. Конечно, все мы ждем повышения уровня понимания людьми необходимости вакцинации", - сказал Песков.В понедельник пресс-секретарь президента РФ сообщил журналистам, что темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего, а одна из причин – недостаточно активная кампания по мотивации россиян на получение прививки. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти планируют возобновить лотереи среди привитых граждан.

https://ria.ru/20210714/rozygrysh-1741294623.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, вакцинация россиян от covid-19, общество, здоровье - общество, россия