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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211005/lotereya-1753161163.html
В Кремле одобрили идею лотерей для вакцинировавшихся от COVID-19
В Кремле одобрили идею лотерей для вакцинировавшихся от COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021
В Кремле одобрили идею лотерей для вакцинировавшихся от COVID-19
Каждый российский регион имеет полномочия принимать свои меры по повышению темпов вакцинации от коронавируса, все эти решения хороши, сообщил журналистам... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T13:32
2021-10-05T13:34
распространение коронавируса
дмитрий песков
вакцинация россиян от covid-19
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Каждый российский регион имеет полномочия принимать свои меры по повышению темпов вакцинации от коронавируса, все эти решения хороши, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проведение в Москве лотерей для привившихся."Здесь хороши все методы, которые будут способствовать росту понимания необходимости вакцинации. Все меры действительно хороши. И каждый регион имеет полномочия, чтобы практиковать свои меры. Конечно, все мы ждем повышения уровня понимания людьми необходимости вакцинации", - сказал Песков.В понедельник пресс-секретарь президента РФ сообщил журналистам, что темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего, а одна из причин – недостаточно активная кампания по мотивации россиян на получение прививки. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти планируют возобновить лотереи среди привитых граждан.
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дмитрий песков, вакцинация россиян от covid-19, общество, здоровье - общество, россия
13:32 05.10.2021 (обновлено: 13:34 05.10.2021)
 
В Кремле одобрили идею лотерей для вакцинировавшихся от COVID-19

Песков: для роста понимания необходимости вакцинации от COVID-19 все меры хороши

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Каждый российский регион имеет полномочия принимать свои меры по повышению темпов вакцинации от коронавируса, все эти решения хороши, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя проведение в Москве лотерей для привившихся.
"Здесь хороши все методы, которые будут способствовать росту понимания необходимости вакцинации. Все меры действительно хороши. И каждый регион имеет полномочия, чтобы практиковать свои меры. Конечно, все мы ждем повышения уровня понимания людьми необходимости вакцинации", - сказал Песков.
В понедельник пресс-секретарь президента РФ сообщил журналистам, что темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего, а одна из причин – недостаточно активная кампания по мотивации россиян на получение прививки. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные власти планируют возобновить лотереи среди привитых граждан.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 20:11
Между привившимися москвичами разыграли еще пять автомобилей
 
Распространение коронавирусаДмитрий ПесковВакцинация россиян от COVID-19ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
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