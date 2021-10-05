https://ria.ru/20211005/kosmoekspeditsii-1752988866.html

Непрофессиональные участники космических экспедиций

Непрофессиональные участники космических экспедиций - РИА Новости, 05.10.2021

Непрофессиональные участники космических экспедиций

В истории мировой космонавтики непрофессионалы совершили до сих пор лишь несколько полетов, причем часть из них были коммерческими. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T04:02

2021-10-05T04:02

2021-10-05T04:02

справки

международная космическая станция (мкс)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/09/1749391733_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_13fb07a700e981e6bf95cc941e10b2db.jpg

В истории мировой космонавтики непрофессионалы совершили до сих пор лишь несколько полетов, причем часть из них были коммерческими. В середине 1980-х годов НАСА начало отбирать "специалистов по полезной нагрузке" – людей, специализирующихся на определенной части оборудования, – для участия в миссиях космических челноков.Основными заказчиками полетов выступали всевозможные исследовательские институты. Отобранные ими люди проводили на орбите опыты, а в некоторых случаях и сами становились объектами экспериментов. Первым участником программы стал инженер-испытатель компании McDonnell Douglas Чарли Уокер (Charles D. Walker), обладатель патента на устройство для электрофореза непрерывного действия (CFES),В 1984-1985 годах он участвовал в составе трех космических миссий STS-41D (30 августа – 5 сентября 1984 года), STS-51D (12-19 апреля 1985 года), и STS-61B (26 ноября – 3 декабря 1985 года). Общая продолжительность полетов в космос составила 19 суток 21 час 59 минут 37 секунд. На борту космических шаттлов Уокер проводил работы с установкой для электрофореза непрерывного действия (CFES), он также провел первые эксперименты по выращиванию кристаллов белка и участвовал в качестве подопытного в многочисленных медицинских исследованиях.Участниками космических полетов становились также политики, контролировавшие космическую программу США. В апреле 1985 года сенатор от штата Юта Джейк Гарн (Jake Garn), возглавлявший на тот момент подкомитет, отвечающий за бюджет НАСА, полетел в космос в составе миссии STS-51D. До избрания в конгресс Джейк Гарн служил летчиком в авиации ВМС США, имел звание полковника. Джейк Гарн участвовал в развертывании двух спутников связи, а также провел ряд экспериментов. Продолжительность полета составила 6 суток 23 часа 56 минут 26 секунд. В июне 1985 года в качестве специалиста по полезной нагрузке в космос полетел принц Саудовской Аравии Султан бен Сальман бен Абд аль-Азиз Аль-Сауд. В составе миссии STS-51G Discovery (17-24 июня 1985 года) он отвечал за запуск спутника Arabsat-1B. Продолжительность полета составила 7 суток 1 час 38 минут 52 секунд. Он стал первым саудитом, первым арабом, первым мусульманином и первым членом королевской семьи, отправившимся в космос. В январе 1986 года в космос отправился член палаты представителей конгресса США Билл Нельсон (Bill Nelson). В качестве специалиста по полезной нагрузке он стал членом экипажа космического челнока Columbia, совершавшего полет по программе STS-61C (12-18 января 1986 года). Одной из задач экспедиции было выведение на орбиту американского спутника Satcom-K1. Нельсон провел 12 медицинских экспериментов, включая первый американский стресс-тест в космосе и эксперимент по исследованию рака, спонсируемый университетскими исследователями. Продолжительность полета – 6 суток 2 часа 4 минут 50 секунд. В настоящее время Билл Нельсон является руководителем НАСА.НАСА свернуло программу по отправке в космос гражданских лиц после катастрофы корабля Challenger 28 января 1986 года: корабль взорвался при старте, погибла Шэрон Криста Маколифф (Sharon Christa Corrigan McAuliffe) – финалист отбора по программе "Учитель в космосе".В 1990-х годах российскую станцию "Мир" посещали директор корреспондентского бюро японской телерадиовещательной корпорации TBS в Вашингтоне Тоехиро Акияма и англичанка, химик-технолог кондитерской фабрики Mars Хелен Шарман.В 1987 году представители TBS обратились к руководству Главкосмоса СССР с идеей отправить японского журналиста в составе "Союза". Считается, что так телерадиокорпорация хотела отпраздновать свое 40-летие. 27 марта 1989 года Главкосмос, Лицензинторг и TBS подписали коммерческое соглашение о космическом полете японского журналиста. Этот полет обошелся TBS в 25 миллионов долларов.Участвовать в проекте изъявили желание 162 журналиста, в итоге отбор прошли 47-летний Тоехиро Акияма и 26-летняя Реко Кикути. В октябре оба журналиста отправились в подмосковный Центр подготовки космонавтов. Акияма был назначен в основной экипаж с командиром Виктором Афанасьевым и бортинженером Мусой Манаровым, а Реко Кикути – в дублирующий экипаж с Анатолием Арцебарским и Сергеем Крикалевым.Корабль "Союз ТМ-11" стартовал 2 декабря 1990 года с космодрома Байконур, а 4 декабря состыковался с орбитальной станцией "Мир". Акияма находился в составе экспедиции в качестве космонавта-исследователя. В его научные обязанности входило наблюдение за японскими древесными лягушками в условиях невесомости.Тоехиро Акияма также вел прямые репортажи обо всем, что происходило на борту. Зрители TBS ежедневно узнавали, как проводятся эксперименты, как спят космонавты, какую зарядку делают и что едят. Акияма подготовил и провел также несколько телеуроков для школьников.10 декабря 1990 года японский исследователь вернулся на Землю на корабле "Союз ТМ-10" с участниками седьмой основной экспедиции – командиром Геннадием Манаковым и бортинженером Геннадием Стрекаловым. На спускаемом модуле была установлена камера, так что зрители TBS смогли наблюдать приземление в прямом эфире.Продолжительность полета Тоехиро Акияма составила 7 суток 21 час 54 минуты.Он стал первым журналистом и первым японцем побывавшем в космосе.В 1991 году химик-технолог кондитерской компании Mars англичанка Хелен Шарман (Helen Patricia Sharman) провела неделю на орбитальном комплексе "Мир". В ноябре 1989 года она была отобрана в качестве одного из четырех финалистов проводившегося в Великобритании набора по программе Juno – деньги на полет собирали в виде спонсорской помощи, пожертвований и специальной лотереи. По контракту Mars должен был заплатить 17 миллионов долларов, однако президент СССР Михаил Горбачев по просьбе британского политика Маргарет Тэтчер распорядился денег за полет не брать.18 мая Хелен Шарман стартовала на корабле "Союз ТМ-12" вместе с экипажем девятой основной экспедиции на станцию "Мир" (командир Анатолий Арцебарский, бортинженер Сергей Крикалев). За время программы экипаж провел многочисленные эксперименты по астрономии, биологии, химии, материаловедению и медицине. 26 мая после смены экипажа Хелен Шарман вместе с экипажем восьмой экспедиции (Афанасьев, Манаров) совершила посадку на корабле "Союз ТМ-11". Продолжительность полета составила 7 суток 21 час 14 минут.В 1998 году в космос полетел на тот момент экс-помощник президента России Юрий Батурин.В 1975 году Юрий Батурин подал заявление о приеме в отряд космонавтов НПО "Энергия", но не прошел "внутреннюю" медкомиссию по зрению. С января 1996 года он проходил в ЦПК имени Ю.А. Гагарина отдельные тренировки по программе общекосмической подготовки, а также тренировки в гидролаборатории. В сентябре 1997 года получил заключение Государственной межведомственной комиссии о годности для специальных тренировок по индивидуальной программе. До первого полета Юрий Батурин занимал должности консультанта, помощника президента СССР, помощника президента России по правовым вопросам, помощника президента РФ по национальной безопасности, секретаря Совета обороны России, председателя комиссии по высшим воинским достижениям, высшим воинским званиям и высшим специальным званиям совета по кадровой политике при президенте РФ, председателя межведомственной комиссии по химическому разоружению.В первый раз на орбиту Юрий Батурин отправился 13 августа 1998 года в качестве космонавта-исследователя ТК "Союз ТМ-28" и орбитальной станции "Мир" вместе с Геннадием Падалкой и Сергеем Авдеевым. Возвращение на Землю состоялось на борту корабля "Союз ТМ-27" вместе с Талгатом Мусабаевым и Николаем Будариным.В 2000 году Юрий Батурин, занимавший должность заместителя командира отряда космонавтов по научно-испытательной и исследовательской работе, приступил к подготовке к следующему полету. Второй полет проходил с 28 апреля по 6 мая 2001 года. Юрий Батурин выполнял обязанности бортинженера ТК "Союз ТМ-32" и первой российской экспедиции посещения МКС. Коллегами по экипажу стали Талгат Мусабаев и Деннис Тито. 15 сентября 2021 года компания SpaceX запустила корабль Crew Dragon с первым полностью непрофессиональным экипажем. Ракета-носитель стартовала в 20.02 по времени Восточного побережья США (03.02 16 сентября мск).В составе экипажа четыре человека: командир экипажа и спонсор полета бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски.Миссия, получившая название Inspiration4, носила благотворительный характер и была направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях. У одного из членов экипажа, 29-летней Арсенокс, в десятилетнем возрасте была диагностирована остеосаркома левой ноги, после чего она прошла 12 циклов химиотерапии и несколько операций по удалению коленной и части бедренной кости.В экипаже девушка, ставшая самой молодой американкой в космосе, заняла место, условно получившее название "Надежда". Остальные кресла на борту корабля названы "Лидерство", "Великодушие" и "Процветание". Непрофессиональный экипаж в течение трех дней вел на орбите научную работу, несколько раз выходил на сеансы прямой связи с Землей и любовался видами планеты с орбиты высотой 575 километров. Специально для этого полета Crew Dragon модернизировали и оснастили прозрачным куполом, открывающим панорамный обзор.18 сентября в 19.06 по времени Восточного побережья США (02.06 19 сентября мск) корабль Crew Dragon с первым полностью непрофессиональным экипажем приводнился в Атлантическом океане. Возвращение прошло в соответствии с графиком.5 октября 2021 года с космодрома Байконур планируется запуск корабля "Союз МС-19" ракетой-носителем "Союз-2.1а". На нем на МКС отправятся участник 66-й экспедиции – космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов".13 мая 2021 года "Роскосмос" сообщил, что актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко отобрали для съемок фильма "Вызов" на Международной космической станции (МКС). Они прошли медицинскую и творческую проверку. В дублирующий экипаж вошли Алена Мордовина и Алексей Дудин.24 мая Юлия Пересильд и Клим Шипенко начали подготовку к полету.В рамках программы подготовки им предстояло ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием пилотируемого корабля "Союз МС" и российского сегмента МКС, изучить алгоритм действий при авариях и нештатных ситуациях, пройти тренировки на невесомость на самолете-лаборатории Ил-76МДК, медико-биологическую и физическую подготовку. 4 октября "Роскосмос" утвердил первый в мире киноэкипаж к полету на МКС. Ожидается, что 17 октября Шипенко и Пересильд вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, международная космическая станция (мкс), россия