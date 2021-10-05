https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753208041.html

Чаще всего COVID-19 протекает в форме ОРВИ, заявила Голикова

Чаще всего COVID-19 протекает в форме ОРВИ, заявила Голикова - РИА Новости, 05.10.2021

Чаще всего COVID-19 протекает в форме ОРВИ, заявила Голикова

Максимальная доля всех случаев заболеваний приходится на коронавирус, протекающий в форме ОРВИ, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:32

2021-10-05T16:32

2021-10-05T16:32

распространение коронавируса

общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Максимальная доля всех случаев заболеваний приходится на коронавирус, протекающий в форме ОРВИ, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова."В разрезе клинических форм максимальная доля случаев приходится на COVID-19, протекающий в форме острых респираторных вирусных инфекций. При этом заболеваемость выше в 4,8 раза, чем фиксировалась в сентябре прошлого года", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.Кроме того, по ее словам, в этом году уже в летние месяцы стали фиксировать заболеваемость гриппом, чего не было в прошлые периоды и в прошлом году.

https://ria.ru/20211001/gripp-1752604561.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус в россии