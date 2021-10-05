https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753202824.html

Среди умерших от COVID-19 в Москве 80 процентов пожилых, сообщил Собянин

Среди умерших от COVID-19 в Москве 80 процентов пожилых, сообщил Собянин - РИА Новости, 05.10.2021

Среди умерших от COVID-19 в Москве 80 процентов пожилых, сообщил Собянин

Самое большое количество тяжелых больных COVID - пожилые люди, до 80% смертей также среди людей старшего возраста, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:18

2021-10-05T16:18

2021-10-05T16:22

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Самое большое количество тяжелых больных COVID - пожилые люди, до 80% смертей также среди людей старшего возраста, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Самое большое количество лежащих в реанимации - это пожилые люди, и смертность до 80% - это люди после 60 лет. Будем активнее работать с ними, привлекать их для вакцинации", - сказал Собянин в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20211005/moskva-1753199249.html

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2021

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