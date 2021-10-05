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Среди умерших от COVID-19 в Москве 80 процентов пожилых, сообщил Собянин
Среди умерших от COVID-19 в Москве 80 процентов пожилых, сообщил Собянин - РИА Новости, 05.10.2021
Среди умерших от COVID-19 в Москве 80 процентов пожилых, сообщил Собянин
Самое большое количество тяжелых больных COVID - пожилые люди, до 80% смертей также среди людей старшего возраста, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:18
2021-10-05T16:18
2021-10-05T16:22
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Самое большое количество тяжелых больных COVID - пожилые люди, до 80% смертей также среди людей старшего возраста, заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Самое большое количество лежащих в реанимации - это пожилые люди, и смертность до 80% - это люди после 60 лет. Будем активнее работать с ними, привлекать их для вакцинации", - сказал Собянин в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства в режиме видеоконференции.
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16:18 05.10.2021 (обновлено: 16:22 05.10.2021)
Среди умерших от COVID-19 в Москве 80 процентов пожилых, сообщил Собянин
Собянин сообщил, что до 80 процентов смертей от коронавируса среди людей старшего возраста