https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753197188.html

Мурашко рассказал о приросте заболевших COVID-19

Мурашко рассказал о приросте заболевших COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021

Мурашко рассказал о приросте заболевших COVID-19

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что сейчас под наблюдением врачей находятся 967 тысяч заболевших коронавирусом россиян, прирост составил 15% за неделю. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:56

2021-10-05T15:56

2021-10-05T17:05

распространение коронавируса

общество

михаил мурашко

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что сейчас под наблюдением врачей находятся 967 тысяч заболевших коронавирусом россиян, прирост составил 15% за неделю."На сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 967 тысяч граждан РФ, прирост за последнюю неделю составил 15% по количеству наблюдаемых пациентов на амбулаторном и стационарном этапе", - сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

https://ria.ru/20211005/testirovanie-1753208600.html

россия

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2021

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общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии