https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753197188.html
Мурашко рассказал о приросте заболевших COVID-19
Мурашко рассказал о приросте заболевших COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021
Мурашко рассказал о приросте заболевших COVID-19
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что сейчас под наблюдением врачей находятся 967 тысяч заболевших коронавирусом россиян, прирост составил 15% за неделю. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:56
2021-10-05T15:56
2021-10-05T17:05
распространение коронавируса
общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что сейчас под наблюдением врачей находятся 967 тысяч заболевших коронавирусом россиян, прирост составил 15% за неделю."На сегодняшний день под наблюдением врачей находятся 967 тысяч граждан РФ, прирост за последнюю неделю составил 15% по количеству наблюдаемых пациентов на амбулаторном и стационарном этапе", - сказал Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
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общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:56 05.10.2021 (обновлено: 17:05 05.10.2021)
Мурашко рассказал о приросте заболевших COVID-19
Мурашко заявил о приросте заболевших COVID-19 в 15% за неделю