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Голикова оценила рост заболеваемости COVID-19
Голикова оценила рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021
Голикова оценила рост заболеваемости COVID-19
Рост заболеваемости коронавирусом с начала сентября составил почти 31%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ с членами... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:41
2021-10-05T15:41
2021-10-05T16:09
распространение коронавируса
татьяна голикова
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом с начала сентября составил почти 31%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства."Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с начала сентября 2021 года составил почти 31% и возрос с 88 случаев на 100 тысяч населения до чуть больше 115 случаев", - сказала Голикова.
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татьяна голикова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:41 05.10.2021 (обновлено: 16:09 05.10.2021)
Голикова оценила рост заболеваемости COVID-19
Голикова оценила рост заболеваемости COVID-19 с начала сентября в 31 процент