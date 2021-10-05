https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753192662.html

Голикова оценила рост заболеваемости COVID-19

Голикова оценила рост заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 05.10.2021

Голикова оценила рост заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости коронавирусом с начала сентября составил почти 31%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ с членами... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:41

2021-10-05T15:41

2021-10-05T16:09

распространение коронавируса

татьяна голикова

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом с начала сентября составил почти 31%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ с членами правительства."Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с начала сентября 2021 года составил почти 31% и возрос с 88 случаев на 100 тысяч населения до чуть больше 115 случаев", - сказала Голикова.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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