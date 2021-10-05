https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753197037.html

Рогозин объяснил переход корабля с "киноэкипажем" в ручной режим управления

Рогозин объяснил переход корабля с "киноэкипажем" в ручной режим управления - РИА Новости, 05.10.2021

Рогозин объяснил переход корабля с "киноэкипажем" в ручной режим управления

Причиной перехода на ручное управление при стыковке с МКС корабля "Союз МС-19" с киноэкипажем стал сбой в системе стыковки на станции, решили не рисковать,... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:55

2021-10-05T15:55

2021-10-05T16:10

дмитрий рогозин

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

полет первого "киноэкипажа" в космос

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БАЙКОНУР, 5 окт – РИА Новости. Причиной перехода на ручное управление при стыковке с МКС корабля "Союз МС-19" с киноэкипажем стал сбой в системе стыковки на станции, решили не рисковать, сообщил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Пассив на станции, приемная антенна. Два полукомплекта там стоят в пассиве, два полукомплекта в активе. Актив стоит на корабле, пассив стоит на станции. Вот они стали сбоить, между собой стали мигать, решили не рисковать и перейти на ручное управление, ничего особенного", - сказал он.Корабль с экипажем стартовал к станции на ракете "Союз-2.1а" в 11.55 мск с космодрома Байконур. После полета по короткой двухвитковой схеме, которая занимает всего чуть более трех часов, "Союз" приблизился к МКС.Стыковка корабля со станцией планировалась в 15.12 мск, но произошла на 10 минут позже. Система "Курс" не смогла пристыковать его в автоматическом режиме. Командиру корабля Антону Шкаплерову пришлось перейти на ручной режим управления и самостоятельно "припарковать" корабль.На МКС актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября. "Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Киноэкипаж перешел на ручное управление перед стыковкой с МКС Кадры трансляции. У киноэкипажа возникли проблемы со стыковкой. Перешли на ручное управление. 2021-10-05T15:55 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий рогозин, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), полет первого "киноэкипажа" в космос