https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753142612.html

Первый в мире "киноэкипаж" достиг околоземной орбиты

Первый в мире "киноэкипаж" достиг околоземной орбиты - РИА Новости, 05.10.2021

Первый в мире "киноэкипаж" достиг околоземной орбиты

Российский космический корабль "Союз МС-19" со съёмочной группой фильма "Вызов" вышел на орбиту, передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T12:07

2021-10-05T12:07

2021-10-05T12:36

байконур (город)

антон шкаплеров

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

юлия пересильд

клим шипенко

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БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Российский космический корабль "Союз МС-19" со съёмочной группой фильма "Вызов" вышел на орбиту, передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур.По громкой связи на Байконуре было объявлено об отделении космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая стартовала с космодрома в 11.55 мск.В "Союзе" летят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. "Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе.Также впервые в истории корабль "Союз" к МКС пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера.Ожидается, что в 15.12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции намечены на 17.05.На МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

https://ria.ru/20211004/vyzov-1752996971.html

байконур (город)

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Пуск ракеты с первым в мире киноэкипажем на борту Режиссёр Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и командир корабля космонавт Антон Шкаплеров творят историю, за которой следят во всём мире. Держим кулачки! 2021-10-05T12:07 true PT0M48S

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байконур (город), антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко