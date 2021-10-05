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Первый в мире "киноэкипаж" достиг околоземной орбиты
Первый в мире "киноэкипаж" достиг околоземной орбиты - РИА Новости, 05.10.2021
Первый в мире "киноэкипаж" достиг околоземной орбиты
Российский космический корабль "Союз МС-19" со съёмочной группой фильма "Вызов" вышел на орбиту, передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:07
2021-10-05T12:36
байконур (город)
антон шкаплеров
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
юлия пересильд
клим шипенко
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БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Российский космический корабль "Союз МС-19" со съёмочной группой фильма "Вызов" вышел на орбиту, передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур.По громкой связи на Байконуре было объявлено об отделении космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая стартовала с космодрома в 11.55 мск.В "Союзе" летят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. "Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе.Также впервые в истории корабль "Союз" к МКС пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера.Ожидается, что в 15.12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции намечены на 17.05.На МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.
https://ria.ru/20211004/vyzov-1752996971.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Пуск ракеты с первым в мире киноэкипажем на борту
Режиссёр Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд и командир корабля космонавт Антон Шкаплеров творят историю, за которой следят во всём мире. Держим кулачки!
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байконур (город), антон шкаплеров, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), юлия пересильд, клим шипенко
12:07 05.10.2021 (обновлено: 12:36 05.10.2021)
 
Первый в мире "киноэкипаж" достиг околоземной орбиты

Космический корабль "Союз МС-19" с "киноэкипажем" достиг околоземной орбиты

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя с космическим кораблем "Союз МС-19" со стартового комплекса "Восток" №31 космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя с космическим кораблем Союз МС-19 со стартового комплекса Восток №31 космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БАЙКОНУР, 5 окт - РИА Новости. Российский космический корабль "Союз МС-19" со съёмочной группой фильма "Вызов" вышел на орбиту, передает корреспондент РИА Новости с космодрома Байконур.
По громкой связи на Байконуре было объявлено об отделении космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая стартовала с космодрома в 11.55 мск.
В "Союзе" летят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. "Киноэкипаж" отправился на МКС ради фильма "Вызов", который станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе.
Также впервые в истории корабль "Союз" к МКС пилотирует один командир без помощи профессионального бортинженера.
Ожидается, что в 15.12 мск "киноэкипаж" причалит к модулю "Рассвет" российского сегмента МКС. Открытие люков и переход экипажа на борт станции намечены на 17.05.
На МКС Пересильд и Шипенко проведут 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
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Байконур (город)Антон ШкаплеровКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Юлия ПересильдКлим Шипенко
 
 
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