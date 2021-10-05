Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211005/kinoekipazh-1753141651.html
Россия отправила в космос первый "киноэкипаж"
Россия отправила в космос первый "киноэкипаж" - РИА Новости, 05.10.2021
Россия отправила в космос первый "киноэкипаж"
Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров стартовали к МКС, передает корреспондент РИА Новости с Байконура. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T12:02
2021-10-05T12:27
байконур (город)
антон шкаплеров
роскосмос
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
земля
тома песке
акихико хосиде
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753142056_0:140:3146:1910_1920x0_80_0_0_8371343e3e19ccdb231575845744f20c.jpg
БАЙКОНУР, 5 окт — РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров стартовали к МКС, передает корреспондент РИА Новости с Байконура."Киноэкипаж" должен снять фильм "Вызов", это будет первая лента в истории с профессиональными актерами в космосе. Кроме того, впервые "Союз" пилотирует к Международной космической станции один командир без помощи профессионального бортинженера.Примерно через 9,5 минут после отрыва ракеты от стартового стола космический корабль "Союз МС-19" достиг околоземной орбиты, отделился от третьей ступени "Союза-2.1а" и взял курс на станцию. Шкаплеров доложил, что Пересильд и Шипенко чувствуют себя хорошо.С момента взлета до стыковки пройдет ориентировочно три часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" добрался до места за три часа и три минуты.Ожидается, что в 15:12 мск экипаж причалит к модулю "Рассвет", открытие люков и переход на борт намечены на 17:05.На МКС их ожидает международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке. Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.
https://ria.ru/20211005/kosmos-1753108360.html
байконур (город)
земля
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Киноэкипаж перед взлетом на МКС. Кадры с космодрома Байконур
Первый в мире киноэкипаж отправится на МКС. Пуск запланирован на 11:55 мск. Примерно через девять с половиной минут корабль окажется на околоземной орбите. С момента взлета до стыковки со станцией должно пройти три часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за три часа и три минуты.
2021-10-05T12:02
true
PT1M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/05/1753142056_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e25eccc723f3c9a0f3bc5db176e7cb30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
байконур (город), антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, акихико хосиде
12:02 05.10.2021 (обновлено: 12:27 05.10.2021)
 
Россия отправила в космос первый "киноэкипаж"

Корабль "Союз МС-19" с "киноэкипажем" стартовал с Байконура

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСтарт ТПК "Союз МС-19" со съемочной группой фильма "Вызов"
Старт ТПК Союз МС-19 со съемочной группой фильма Вызов - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАЙКОНУР, 5 окт — РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров стартовали к МКС, передает корреспондент РИА Новости с Байконура.
"Киноэкипаж" должен снять фильм "Вызов", это будет первая лента в истории с профессиональными актерами в космосе. Кроме того, впервые "Союз" пилотирует к Международной космической станции один командир без помощи профессионального бортинженера.
Примерно через 9,5 минут после отрыва ракеты от стартового стола космический корабль "Союз МС-19" достиг околоземной орбиты, отделился от третьей ступени "Союза-2.1а" и взял курс на станцию. Шкаплеров доложил, что Пересильд и Шипенко чувствуют себя хорошо.
С момента взлета до стыковки пройдет ориентировочно три часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" добрался до места за три часа и три минуты.
Ожидается, что в 15:12 мск экипаж причалит к модулю "Рассвет", открытие люков и переход на борт намечены на 17:05.
На МКС их ожидает международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке.
Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.
Члены основного экипажа 66-й экспедиции на Международную космическую станцию актриса Юлия Пересильд, космонавт Антон Шкаплеров и режиссер Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
09:12Наука
"Киноэкипаж" исполнил "гагаринскую" традицию
 
Байконур (город)Антон ШкаплеровРоскосмосКосмос - РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляТома ПескеАкихико Хосиде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:17Начальник НЦБ Интерпола покинул пост
13:16Nord Stream 2 AG подала апелляцию на решение суда по "Северному потоку — 2"
13:11Умер замглавы правительства Ивановской области Коробкин
13:11Верховный суд разрешил спор хозяина коровы и водителя Toyota
13:09В СНБО заявили, что готовы помочь жителям Донбасса и Крыма с COVID-19
13:07В Госдуму внесли законопроект о выдаче электронных разрешений на вылов рыбы
13:05В Афганистане возобновили выдачу паспортов, сообщили СМИ
13:00Космонавт сфотографировал с борта МКС запуск корабля с "киноэкипажем"
12:58В Красноярском крае подростка обвинили в том, что он уколол шприцем ребенка
12:57В Подмосковье развернут дополнительные койки для больных COVID-19
12:55Главу горсовета Евпатории заподозрили в махинациях, заявил источник
12:54Во Франции опубликовали доклад о сексуальном насилии священников
12:52Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
12:51Из сейфа в управлении СК в Казани украли вещдок в виде 14 миллионов рублей
12:49В Омске в недостроенном метро приготовили шашлыки
12:47В Саратовскую область из-за видео о пытках выехали ревизоры из ФСИН
12:45В Тбилиси арестовали отца и сына, встретивших Саакашвили в порту Поти
12:44В "Газпром межрегионгазе" ожидают морозную зиму
12:44Центр Гамалеи оценил эффективность "Спутника V" против дельта-штамма
12:41Алексея Вовченко назначили заместителем министра труда
Лента новостейМолния