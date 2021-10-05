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Россия отправила в космос первый "киноэкипаж"

Россия отправила в космос первый "киноэкипаж" - РИА Новости, 05.10.2021

Россия отправила в космос первый "киноэкипаж"

Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров стартовали к МКС, передает корреспондент РИА Новости с Байконура. РИА Новости, 05.10.2021

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2021-10-05T12:02

2021-10-05T12:27

байконур (город)

антон шкаплеров

роскосмос

космос - риа наука

международная космическая станция (мкс)

земля

тома песке

акихико хосиде

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БАЙКОНУР, 5 окт — РИА Новости. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров стартовали к МКС, передает корреспондент РИА Новости с Байконура."Киноэкипаж" должен снять фильм "Вызов", это будет первая лента в истории с профессиональными актерами в космосе. Кроме того, впервые "Союз" пилотирует к Международной космической станции один командир без помощи профессионального бортинженера.Примерно через 9,5 минут после отрыва ракеты от стартового стола космический корабль "Союз МС-19" достиг околоземной орбиты, отделился от третьей ступени "Союза-2.1а" и взял курс на станцию. Шкаплеров доложил, что Пересильд и Шипенко чувствуют себя хорошо.С момента взлета до стыковки пройдет ориентировочно три часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" добрался до места за три часа и три минуты.Ожидается, что в 15:12 мск экипаж причалит к модулю "Рассвет", открытие люков и переход на борт намечены на 17:05.На МКС их ожидает международная экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде и француза Тома Песке. Пересильд и Шипенко проведут в космосе 12 дней. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

https://ria.ru/20211005/kosmos-1753108360.html

байконур (город)

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Киноэкипаж перед взлетом на МКС. Кадры с космодрома Байконур Первый в мире киноэкипаж отправится на МКС. Пуск запланирован на 11:55 мск. Примерно через девять с половиной минут корабль окажется на околоземной орбите. С момента взлета до стыковки со станцией должно пройти три часа 17 минут. Это два витка вокруг Земли и чуть дольше рекорда, установленного в прошлом году, когда "Союз МС-17" долетел до станции за три часа и три минуты. 2021-10-05T12:02 true PT1M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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байконур (город), антон шкаплеров, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля, тома песке, акихико хосиде