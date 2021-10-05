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Губернатор Калифорнии объявил ЧП в округе Ориндж из-за разлива нефти

Губернатор Калифорнии объявил ЧП в округе Ориндж из-за разлива нефти - РИА Новости, 05.10.2021

Губернатор Калифорнии объявил ЧП в округе Ориндж из-за разлива нефти

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Ориндж из-за крупного разлива нефти у побережья, сообщается в заявлении,... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T09:43

2021-10-05T09:43

2021-10-05T10:14

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гэвин ньюсом

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ВАШИНГТОН, 5 окт - РИА Новости. Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в округе Ориндж из-за крупного разлива нефти у побережья, сообщается в заявлении, опубликованном на сайте офиса губернатора."Стремясь защитить здоровье населения и окружающую среду, губернатор Гэвин Ньюсом ... объявил чрезвычайное положение в округе Ориндж, чтобы поддержать экстренное реагирование на разлив нефти у побережья Хантингтон-Бич", - говорится в заявлении.Согласно постановлению губернатора, власти штата направят специалистов из департамента по охране рыбных ресурсов и дикой природы и управления по чрезвычайным ситуациям для сотрудничества с береговой службой США и местными агентствами для ликвидации нефтяного пятна.О масштабном разливе нефти стало известно в субботу. Утечка, как пишет газета Los Angeles Times, предположительно, началась в трубопроводе у побережья города Хантингтон-Бич в калифорнийском округе Ориндж. Пока неясно, что вызвало утечку и как долго она продолжалась. По оценке местных властей, в результате происшествия в водах Тихого океана у побережья Калифорнии оказалось по меньшей мере 126 тысяч галлонов нефти (примерно 477 тысяч литров), образовалось большое пятно. Кроме того, разлив привел к гибели рыб и птиц, нефть проникла в местный экологический заповедник. Мэр Хантингтон-Бич Ким Карр заявила, что происшествие было "одним из самых разрушительных" за несколько десятилетий жизни города. Специалисты занимаются ликвидацией последствий разлива нефти.

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Жители Калифорнии во время прогулки сняли на видео нефтяные пятна на одном из пляжей Жители Калифорнии во время прогулки сняли на видео нефтяные пятна на одном из пляжей 2021-10-05T09:43 true PT0M44S

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