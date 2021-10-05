https://ria.ru/20211005/golikova-1753195596.html

Голикова заявила об осложнении эпидемиологической ситуации

Голикова заявила об осложнении эпидемиологической ситуации - РИА Новости, 05.10.2021

Голикова заявила об осложнении эпидемиологической ситуации

Как и прогнозировалось, с началом осенне-зимнего сезона эпидситуация по коронавирусу осложнилась, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T15:50

2021-10-05T15:50

2021-10-05T15:50

распространение коронавируса

владимир путин

татьяна голикова

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Как и прогнозировалось, с началом осенне-зимнего сезона эпидситуация по коронавирусу осложнилась, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Как и прогнозировалось, с началом осенне-зимнего сезона эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции осложнилась", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753163585.html

россия

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2021

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владимир путин, татьяна голикова, россия, коронавирус в россии