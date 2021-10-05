https://ria.ru/20211005/golikova-1753195596.html
Голикова заявила об осложнении эпидемиологической ситуации
Голикова заявила об осложнении эпидемиологической ситуации - РИА Новости, 05.10.2021
Голикова заявила об осложнении эпидемиологической ситуации
Как и прогнозировалось, с началом осенне-зимнего сезона эпидситуация по коронавирусу осложнилась, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T15:50
2021-10-05T15:50
2021-10-05T15:50
распространение коронавируса
владимир путин
татьяна голикова
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Как и прогнозировалось, с началом осенне-зимнего сезона эпидситуация по коронавирусу осложнилась, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Как и прогнозировалось, с началом осенне-зимнего сезона эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции осложнилась", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
https://ria.ru/20211005/koronavirus-1753163585.html
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владимир путин, татьяна голикова, россия, коронавирус в россии
Голикова заявила об осложнении эпидемиологической ситуации
Голикова заявила об осложнении эпидемиологической ситуации с началом осени