https://ria.ru/20211005/gazprom-1753118249.html

Акции "Газпрома" установили новый исторический максимум

Акции "Газпрома" установили новый исторический максимум - РИА Новости, 05.10.2021

Акции "Газпрома" установили новый исторический максимум

Акции "Газпрома" установили новый исторический максимум стоимости после обновления рекорда цен на газ в Европе, следует из динамики торгов. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T10:23

2021-10-05T10:23

2021-10-05T10:23

экономика

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152168/83/1521688323_42:458:2869:2048_1920x0_80_0_0_68c09577c9911c2a303adfdde124d540.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости Акции "Газпрома" установили новый исторический максимум стоимости после обновления рекорда цен на газ в Европе, следует из динамики торгов.К 10.05 мск акции "Газпрома" дорожают на 1,41%, до 381,35 рубля, а на самом открытии торгов поднимались в цене до 382,85 рубля – нового исторического максимума. При этом индекс Мосбиржи растет на 0,61%.Цены фьючерсов на газ в Европе сегодня достигли нового рекордного значения, впервые превысив 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.Стоимость ноябрьских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, уже через несколько минут после открытия сегодняшних торгов превысила рекордные 1200 долларов за тысячу кубометров. Максимум начала торгов составил 1228,8 доллара.

https://ria.ru/20211004/gaz-1753076416.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, газпром