В Раде назвали отказ Украины от переговоров по газу с Россией преступлением
"Оппозиционная платформа" назвала отказ от переговоров по газу с Россией преступлением
КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" назвала преступлением отказ властей от переговоров о прямых поставках российского газа на Украину, отопительный сезон под угрозой срыва, соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство не планирует вести переговоры с РФ о поставках газа.
"Очередной отказ официального Киева от переговоров о прямых поставках российского газа в Украину – это преступление против собственных граждан. Власть в который раз предала интересы украинцев и наплевала на энергетическую безопасность государства в угоду своим нездоровым политическим амбициям", - говорится в тексте.
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"Заложником сложившейся ситуации является украинский народ. В условиях, когда при +20 градусах цена газа на европейских биржах уже превысила $1200 за тысячу кубометров, Украина отказывается заключать контракты о прямых поставках с Россией, как это делают многие европейские страны, чем ставит под вопрос безопасное прохождение осенне-зимнего периода", - отмечается в тексте.
Отмечается, что если бы власть воспользовалась договоренностями, которых сумели достичь представители партии в Москве в 2019 году, "страна уже два года могла бы закачивать в свои хранилища голубое топливо по $175 за тысячу кубометров".
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Газпром" никогда не отрицал возможности прямых контрактов с Украиной на поставку газа, это вопрос переговоров и целесообразности.
Украина с ноября 2015 года прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе.