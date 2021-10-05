https://ria.ru/20211005/gaz-1753233809.html

В Раде назвали отказ Украины от переговоров по газу с Россией преступлением

В Раде назвали отказ Украины от переговоров по газу с Россией преступлением - РИА Новости, 05.10.2021

В Раде назвали отказ Украины от переговоров по газу с Россией преступлением

Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" назвала преступлением отказ властей от переговоров о прямых поставках российского газа на Украину,... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T18:43

2021-10-05T18:43

2021-10-05T18:43

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россия

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КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" назвала преступлением отказ властей от переговоров о прямых поставках российского газа на Украину, отопительный сезон под угрозой срыва, соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство не планирует вести переговоры с РФ о поставках газа.В политсиле считают, что Украина - "наверное, единственная в Европе страна, которая открыто говорит о газе как о геополитическом оружии, озвучивая абсолютно надуманные обвинения в адрес Венгрии, Германии, России и прочих стран"."Заложником сложившейся ситуации является украинский народ. В условиях, когда при +20 градусах цена газа на европейских биржах уже превысила $1200 за тысячу кубометров, Украина отказывается заключать контракты о прямых поставках с Россией, как это делают многие европейские страны, чем ставит под вопрос безопасное прохождение осенне-зимнего периода", - отмечается в тексте.Отмечается, что если бы власть воспользовалась договоренностями, которых сумели достичь представители партии в Москве в 2019 году, "страна уже два года могла бы закачивать в свои хранилища голубое топливо по $175 за тысячу кубометров".Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Газпром" никогда не отрицал возможности прямых контрактов с Украиной на поставку газа, это вопрос переговоров и целесообразности.Украина с ноября 2015 года прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе.

https://ria.ru/20211001/gaz-1752648979.html

https://ria.ru/20211002/gaz-1752765340.html

https://ria.ru/20211005/gaz-1753192414.html

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в мире, украина, верховная рада украины, газпром, оппозиционная платформа - за жизнь, россия