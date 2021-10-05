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В Раде назвали отказ Украины от переговоров по газу с Россией преступлением
В Раде назвали отказ Украины от переговоров по газу с Россией преступлением - РИА Новости, 05.10.2021
В Раде назвали отказ Украины от переговоров по газу с Россией преступлением
Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" назвала преступлением отказ властей от переговоров о прямых поставках российского газа на Украину,... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T18:43
2021-10-05T18:43
в мире
украина
верховная рада украины
газпром
оппозиционная платформа - за жизнь
россия
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КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" назвала преступлением отказ властей от переговоров о прямых поставках российского газа на Украину, отопительный сезон под угрозой срыва, соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство не планирует вести переговоры с РФ о поставках газа.В политсиле считают, что Украина - "наверное, единственная в Европе страна, которая открыто говорит о газе как о геополитическом оружии, озвучивая абсолютно надуманные обвинения в адрес Венгрии, Германии, России и прочих стран"."Заложником сложившейся ситуации является украинский народ. В условиях, когда при +20 градусах цена газа на европейских биржах уже превысила $1200 за тысячу кубометров, Украина отказывается заключать контракты о прямых поставках с Россией, как это делают многие европейские страны, чем ставит под вопрос безопасное прохождение осенне-зимнего периода", - отмечается в тексте.Отмечается, что если бы власть воспользовалась договоренностями, которых сумели достичь представители партии в Москве в 2019 году, "страна уже два года могла бы закачивать в свои хранилища голубое топливо по $175 за тысячу кубометров".Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Газпром" никогда не отрицал возможности прямых контрактов с Украиной на поставку газа, это вопрос переговоров и целесообразности.Украина с ноября 2015 года прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе.
https://ria.ru/20211001/gaz-1752648979.html
https://ria.ru/20211002/gaz-1752765340.html
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в мире, украина, верховная рада украины, газпром, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
18:43 05.10.2021
 
В Раде назвали отказ Украины от переговоров по газу с Россией преступлением

"Оппозиционная платформа" назвала отказ от переговоров по газу с Россией преступлением

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 окт - РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" назвала преступлением отказ властей от переговоров о прямых поставках российского газа на Украину, отопительный сезон под угрозой срыва, соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство не планирует вести переговоры с РФ о поставках газа.
Газораспределительная станция ОАО Газпром - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
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Песков прокомментировал прекращение транзита газа в Венгрию через Украину
"Очередной отказ официального Киева от переговоров о прямых поставках российского газа в Украину – это преступление против собственных граждан. Власть в который раз предала интересы украинцев и наплевала на энергетическую безопасность государства в угоду своим нездоровым политическим амбициям", - говорится в тексте.
В политсиле считают, что Украина - "наверное, единственная в Европе страна, которая открыто говорит о газе как о геополитическом оружии, озвучивая абсолютно надуманные обвинения в адрес Венгрии, Германии, России и прочих стран".
Газопровод - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 05:23
В Раде рассказали, как "Газпром" разрушит Украину
"Заложником сложившейся ситуации является украинский народ. В условиях, когда при +20 градусах цена газа на европейских биржах уже превысила $1200 за тысячу кубометров, Украина отказывается заключать контракты о прямых поставках с Россией, как это делают многие европейские страны, чем ставит под вопрос безопасное прохождение осенне-зимнего периода", - отмечается в тексте.
Отмечается, что если бы власть воспользовалась договоренностями, которых сумели достичь представители партии в Москве в 2019 году, "страна уже два года могла бы закачивать в свои хранилища голубое топливо по $175 за тысячу кубометров".
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
Вчера, 15:41
В МИД Украины обвинили Россию в хаосе на европейском газовом рынке
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Газпром" никогда не отрицал возможности прямых контрактов с Украиной на поставку газа, это вопрос переговоров и целесообразности.
Украина с ноября 2015 года прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе.
 
В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныГазпромОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
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