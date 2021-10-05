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Международный театральный фестиваль пройдет в Липецкой области
Международный театральный фестиваль пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 05.10.2021
Международный театральный фестиваль пройдет в Липецкой области
Тридцать седьмой международный театральный фестиваль "Липецкие театральные встречи" стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T17:17
2021-10-05T17:17
гитис
игорь артамонов
россия
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ЛИПЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Тридцать седьмой международный театральный фестиваль "Липецкие театральные встречи" стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, свои спектакли представят театры из Белоруссии, а также российские коллективы из Калининграда, Астрахани, Костромы, Краснодара, Тамбова, Воронежа, Орла и других городов. В фестивале примут участие и все четыре театра региона.Артамонов отметил, что в жюри фестиваля будут работать известные в Союзе театральных деятелей России критики и театроведы. Впервые за всю историю фестиваля будет создано молодежное жюри - в него войдут студенты ГИТИСа.
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гитис, игорь артамонов, россия
17:17 05.10.2021
 

Международный театральный фестиваль пройдет в Липецкой области

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
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ЛИПЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Тридцать седьмой международный театральный фестиваль "Липецкие театральные встречи" стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, свои спектакли представят театры из Белоруссии, а также российские коллективы из Калининграда, Астрахани, Костромы, Краснодара, Тамбова, Воронежа, Орла и других городов. В фестивале примут участие и все четыре театра региона.
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Артамонов отметил, что в жюри фестиваля будут работать известные в Союзе театральных деятелей России критики и театроведы. Впервые за всю историю фестиваля будет создано молодежное жюри - в него войдут студенты ГИТИСа.
"Каждый спектакль, показанный на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Толстого, неизменно привлекает к себе особое внимание зрителей. Театральное искусство – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения", – сказал Артамонов.
 
ГИТИСИгорь АртамоновРоссия
 
 
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