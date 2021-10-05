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Международный театральный фестиваль пройдет в Липецкой области

Международный театральный фестиваль пройдет в Липецкой области - РИА Новости, 05.10.2021

Международный театральный фестиваль пройдет в Липецкой области

Тридцать седьмой международный театральный фестиваль "Липецкие театральные встречи" стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T17:17

2021-10-05T17:17

2021-10-05T17:17

гитис

игорь артамонов

россия

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ЛИПЕЦК, 5 окт – РИА Новости. Тридцать седьмой международный театральный фестиваль "Липецкие театральные встречи" стартовал в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, свои спектакли представят театры из Белоруссии, а также российские коллективы из Калининграда, Астрахани, Костромы, Краснодара, Тамбова, Воронежа, Орла и других городов. В фестивале примут участие и все четыре театра региона.Артамонов отметил, что в жюри фестиваля будут работать известные в Союзе театральных деятелей России критики и театроведы. Впервые за всю историю фестиваля будет создано молодежное жюри - в него войдут студенты ГИТИСа.

https://ria.ru/20210930/grant-1752446040.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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гитис, игорь артамонов, россия