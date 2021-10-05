https://ria.ru/20211005/evro-1753209982.html

Курс евро опустился до 84 рублей

Курс евро опустился до 84 рублей - РИА Новости, 05.10.2021

Курс евро опустился до 84 рублей

Рубль во вторник усилил рост к евро: европейская валюта опустилась ниже 84 рублей впервые с июля 2020 года, отечественная валюта также перешла к символическому... РИА Новости, 05.10.2021

2021-10-05T16:42

2021-10-05T16:42

2021-10-05T16:42

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

динамика курсов валют

россия

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Рубль во вторник усилил рост к евро: европейская валюта опустилась ниже 84 рублей впервые с июля 2020 года, отечественная валюта также перешла к символическому росту против доллара на фоне продолжающегося взлета стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 16.32 мск вторника снижается на 26 копеек, до 83,99 рубля, курс доллара - на 5 копеек, до 72,46 рубля,Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,38% - до 82,38 доллара за баррель.

https://ria.ru/20211005/gaz-1753200824.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, динамика курсов валют, россия