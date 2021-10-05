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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211005/evro-1753209982.html
Курс евро опустился до 84 рублей
Курс евро опустился до 84 рублей - РИА Новости, 05.10.2021
Курс евро опустился до 84 рублей
Рубль во вторник усилил рост к евро: европейская валюта опустилась ниже 84 рублей впервые с июля 2020 года, отечественная валюта также перешла к символическому... РИА Новости, 05.10.2021
2021-10-05T16:42
2021-10-05T16:42
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Рубль во вторник усилил рост к евро: европейская валюта опустилась ниже 84 рублей впервые с июля 2020 года, отечественная валюта также перешла к символическому росту против доллара на фоне продолжающегося взлета стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 16.32 мск вторника снижается на 26 копеек, до 83,99 рубля, курс доллара - на 5 копеек, до 72,46 рубля,Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,38% - до 82,38 доллара за баррель.
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экономика, динамика курсов валют, россия
16:42 05.10.2021
 
Курс евро опустился до 84 рублей

Курс евро опустился до 84 рублей впервые с июля 2020 года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства - РИА Новости, 1920, 05.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Рубль во вторник усилил рост к евро: европейская валюта опустилась ниже 84 рублей впервые с июля 2020 года, отечественная валюта также перешла к символическому росту против доллара на фоне продолжающегося взлета стоимости нефти, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" на 16.32 мск вторника снижается на 26 копеек, до 83,99 рубля, курс доллара - на 5 копеек, до 72,46 рубля,
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,38% - до 82,38 доллара за баррель.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаДинамика курсов валютРоссия
 
 
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